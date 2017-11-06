KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü çerçevesinde 8. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek şölen kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirilecek ve KKTC’li genç sanatçılar sahne alacak. Konserler ve dans gösterileri halka açık ve ücretsiz olacak.

Şölen kapsamında 13 Kasım Pazartesi günü saat 14:30’da İskele Makenzi Plajı’nda uçurtma şenliği düzenlenecek.

14 Kasım Salı günü ise saat 10:00’da Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda etkinlikler başlayacak. Bu kapsamda, Ahmet Evan, Fikri Karayel, Nafiz Dölek ve Eril Cambaz konser verecek, Dance Base Dans Okulu ile Yakın Doğu Üniversitesi dans okulu gösteriler sunacak.

Şölenle ilgili bilgi vermek amacıyla bugün basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı saat 11:00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer aldı.

GENCAY EROĞLU: “GENÇLERLE GENÇLERİ BULUŞTURACAĞIZ”

Basın toplantısında konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Cumhuriyet Şöleni’nin bu yıl farklı bir konseptte yapılacağını kaydetti ve gençlere Cumhuriyet’in 34. kuruluş yılı coşkusunu yaşatmak için halkın içinde yetişerek sanatçı olan gençleri gençlerle buluşturacaklarını söyledi.

Gencay Eroğlu, konserler ile dans gösterilerinin köylerden gelmek isteyen gençlere geliş imkanı tanımak amacıyla sabah olacağını, adanın her yerinden gençlerin Yusuf Kaptan Stadyumu’na getirileceğini anlattı.

Eroğlu, tüm gençlerin ve ailelerinin konserleri izlemeye gelmesini diledi ve konser sonunda sanatçıların gençlere bir de sürprizi olacağını söyledi.

Eroğlu’nun ardından konser verecek olan KKTC’li sanatçılar Ahmet Evan, Fikri Karayel, Nafiz Dölek, Eril Cambaz ile YDÜ Dans Okulu Eğitmeni Nezihe Erken birer konuşma yaptılar. Sanatçılar projeye kendilerini kattığı için Gencay

Eroğlu’na teşekkür ettiler, güzel bir proje olacağını söylediler.