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8 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’

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8 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’
8 Haziran çekilişi ‘çıkana kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 04717 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.050.000 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş çıkana kadar olacak. Bilet fiyatının 20 TL olacağı çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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