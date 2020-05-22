'8 Haziran itibarıyla yeni safhaya geçiyoruz'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Olağanüstü bir durum olmazsa 8 Haziran’dan itibaren Kıbrıs’ın güneyi ile yeni bir safhaya geçmiş olacağız" dedi.



Akıncı, geçişlerin aşamalı olarak başlaması yönünde varılan anlayış birliğini parti başkanları ile de paylaştı.



Akıncı; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.45'te başlayan toplantıya, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı. HP Genel Başkanı Yenal Senin ise özel bir sebepten dolayı toplantıya katılamadı.

Cumnhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

"Gündemimiz geçim derdi ve sağlıktır. Halkın gündeminde seçim derdi yok. Benim de gündem dışı bir gündem yaratma durumum yok.

İkinci konu da Kamu Hizmeti Komisyonu'yla ilgilidir. Bu komisyonun çalışması çok önemli. Ana görevlerimizden biri de bu hizmetlerin kesintisiz sürmesi ve bunu gözetmemizdir. En önemli kurumlarımızdandır. Atamaları biz yapıyoruz. Bir üyenin eksik olması sıkıntı yaratabilir. Bu konuyu paylaştım. Şu an boş olan üyenin atanması seçim yasakları dönemine denk geldiği için atama yapılmamıştır. Arzum, seçim sonrası kim Cumhurbaşkanı olacaksa onun yerine getirmesiydi.

"8 Haziran..."

Diğer bir konu da Anastasiadis ile görüşmemi paylaşmak oldu. Güneye geçişlerle ilgili sağlık tedbirleri alınması kaydıyla aşama aşama açılmayı benimsiyorlar. İlk aşamada 8 Haziran konuşuyor. Sağlık yönünden rahat edecek pozisyonda olmak için 3 günlük test sonucunu görmek istiyorlar. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız da değerlendirme yapacak. 14 günlük karantina söz konusu olamaz. Yeni duruma göre sağlıkçılar yeni düzenlemeyi bize söyleyecek. Ana fikir olarak birleştiğimizi gözlemledim. Zaten hükümet ve muhalefet de bu konuda sıkıntı olmayacak.

BM Özel Temsilcisi ile de konuları ele aldık. İşleyiş ve diplomatik misyonlarla ilgili birtakım temaslar var.

Genel değerlendirme olarak da hükümetin sağlık alanında yapması gerekenleri, yürütülmesi gereken çalışmaları değerlendirdik. Bizim için önemli olan sağlık. İyimser olmak için nedenlerimiz var. Güneyde de vakalar epey düştü. Vakaları 1’e kadar düştü, umarım sıfırlanmaya gider. Bu bize daha çok güven verir. Bu virüsle yaşamaya da alışacağız.

Paniğe kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan yaşamaya devam edeceğiz.

Şimdiden halkımızın bayramını kutluyorum. Bu kez kucaklaşma, el sıkışma olmayacak, birbirimize gözlerimiz ve kalbimizle hitap edecek bu süreci geçireceğiz.

Olağanüstü bir durum olmazsa 8 Haziran’dan itibaren Kıbrıs’ın güneyi ile yeni bir safhaya geçmiş olacağız. Hayırlı olsun…”