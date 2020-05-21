8 Haziran'da bazı kapılar 'koşullu' açılıyor

Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları KKTC’de olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması görüşülüyor...

Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları KKTC’de olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve diğer insani durumlardan dolayı geçiş yapacaklarla ilgili prensipte anlayış birliği sağlandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiades bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı geçişlerin aşamalı olarak yeniden başlamasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider, öncelikle, Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, KKTC’de çalışıp Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları KKTC’de olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve diğer insani durumlardan dolayı geçiş yapacaklarla ilgili prensipte anlayış birliği sağladı. İlk aşamada, yukarıda belirtilen kategorideki kişilerin araçla geçiş yapılabilecek noktalardan geçişi ile Güney’de eğitim gören ve Ledra Palace geçiş kapısını kullanan öğrencilerin de yine bu kapıyı kullanmaları yönünde hemfikir olundu.

Anastasiades Rum tarafı olarak, söz konusu kategorilerde yer alanların geçişlerinin 8 Haziran 2020 itibariyle başlamasını öngördüklerini ve Güney’e ilk geçişlerinde sunulmak üzere son 3 gün (72 saat) içerisinde yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını gösteren belge aranmasını, sonrasında ise Güney’e geçişlerde Rum makamlarınca rastgele testler yapılmasını düşündüklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, BM gözetiminde toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Rum liderin bir temsilcisinin katılımıyla toplanması ve epidemiyolojik duruma göre tüm geçişlerin normale dönmesini teminen bundan sonra atılacak adımların yol haritasının belirlenmesi hususunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan parti başkanları ile yapacağı toplantıda Rum Lider Anastasiades ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaracak ve geçişler konusunda alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.