8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ…

Şehir Plancıları Odası, iklim krizinin dünyada bilimin ve siyasetin en önemli gündemlerinden biri haline geldiğini belirterek, bu bağlamda planlamada akıllı kentler, iklime dirençli kentler gibi kavramların konuşulduğuna dikkat çekti.

KKTC’de ise planlamanın, parsel bazında bireysel küçük hesaplar için kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Ramiz, bu nedenle planlamaya olan müdahalenin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Berkay Ramiz, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, plansız yapılaşma veya bireysel çıkarlar için hazırlanmış bir planla gelişmenin, altyapı hizmetlerinin yetersiz olmasına, çevresel bozulmaya ve kaçak yapılaşmaya yol açtığını, bu durumla iklim değişikliğinin etkilerinin şehirlerde yeni riskler ortaya çıkmasına neden olabildiğini kaydetti.

İklim değişikliğinin hızlanmakta olduğuna, seller, ani su baskınları, kuraklık, büyük yangınlar ve sıcak hava dalgaları gibi afetlerin artmakta olduğuna ve dünya çapında tüm canlıları olumsuz etkilediğine işaret eden Ramiz, “Dirençli şehirler” kavramının yerleşimlerde bu tehlikelerin etkisinin azaltılması, tehlikeye karşı uyum sağlanması ve tehlikelerden korunulması için ortaya çıktığını belirtti.

Ramiz, bu bağlamda, doğanın korunmasına, çevresel/yeşil altyapılara erişimin arttırılmasına, temiz/içme suyuna erişimin arttırılmasına, atık ve çevresel yönetime ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

KKTC’deki uygulamalara da değinen Ramiz, tarım alanlarının imara açılması, orman alanlarının kişilere kiralanıp imar sınırlarına dahil edilmesi, dağlık alanlarda taş ocakları izinleri verilmesi gibi geleceği yok edecek müdahaleler yapılarak ülkenin iklim krizine karşı daha dirençsiz hale getirildiğini kaydetti. Ramiz, “Şehir Plancıları olarak, geleceğimizi korumak, değişen şartlara karşı daha kolay uyum sağlayabilmek adına daha çok anlatmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ramiz mesajında “Amacı sadece ‘kamu yararı’ olan Şehir Planlama mesleğini sahiplenen, anlayan ve bu anlamda mücadele eden herkesin 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.