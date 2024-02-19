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8 Kıbrıslı Türk genç, Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğradı!

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Trodos’a gezmeye giden 20’li yaşlarda 8 Kıbrıslı Türk genç, dönüşte fotoğraf çekmek için durdukları bir parkta, Rumca konuşan bir grup kişinin sopalı ve taşlı saldırısına uğradı.
8 Kıbrıslı Türk genç, Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğradı!

Dün saat 15.30 civarında meydana gelen olayda korku dolu anlar yaşayan gençlerden üçü fiziksel yara aldı. 

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan gençler, yaşadıkları olayı anlattı ve duydukları üzüntüyü ifade etti.

Tatili fırsat bilerek dün üç arabayla Trodos’a giden ve karlarda oynayarak güzel vakit geçiren 8 genç, dönüşte üzücü bir olayla karşılaştı.

Gençlerin aktardığına göre olay şöyle gelişti:

"Üç araçla seyahat eden Kıbrıslı Türk gençler, dönüş yolunda güzel manzarada fotoğraf çekmek için Platania adlı piknik alanına girdi. 

Parkın girişinde Güney Kıbrıs plakalı üç araç yanında yaşları 25-35 yaşlarında 5-6 kişilik bir grup alkollü içki içiyor ve sohbet ediyordu. Saldırgan grup araçlara önce el kol hareketleri yaptı, 200 metre ileride duran gençlerin araçlarından indiğini görünce üzerlerine yürümeye başladı.

O ana kadar saldırıya uğrayacaklarını tahmin etmeyen Kıbrıslı Türk gençler, sayıları artan saldırganlar yaklaşınca ellerinde bazıları Yunan bayrağına sarılı sopalar ve taşlar olduğunu fark etti. Araçlardan birine yarım A4 boyutunda bir stiker yapıştıran ve cama yumruk vuran saldırganlardan biri, Galatasaray amblemli kıyafet giyen gençlerden birine yaklaşarak amblemin üzerine yumruk vurdu. Bir diğer genç yumruk ve taşlarla yaralandı.

Bunun üzerine koşarak olay yerinden kaçmaya çalışan Kıbrıslı Türk gençlerin etrafını saran saldırganlar, kollarını açıp 'ela' (gel) demeye başladı. Gençlerden biri koşarken çamur zeminde kayarak düştü, saldırganlardan biri düşen ve başını elleriyle korumaya alan gencin sol omzuna sopayla iki kez vurdu. Kıbrıslı Türk genç yerde hareket edince saldırganın üçüncü hamlesinde sopayla yere vurdu ve kırıldı. Yaralı genç arkadaşlarını bulmak için parka doğru koşmaya başladı. Ağaçlık alanda kovalamacadan sonra arkadaşlarından birini buldu ve koşmaya devam edip yola çıktı. Bir restorana gidip internete bağlanan gençler, aralarında İngiltere hatlı cep telefonu olduğu için telefonu güneyde de çalışan arkadaşlarını arayarak birbirlerini buldular.

Bu arada saldırıya uğrayan gençlerden biri, yoldan geçen bir kadın sürücüyü durdurup yaşadıkları kötü olayı aktardı ve yardım istedi. Kadın aracını kenara çekip flaşörlerini yakıp polisi arayacağını söylediği halde, aramayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.”

Korku içinde kuzeye dönen 8 genç olayı ailelerine aktardıktan sonra fiziksel darbe alanlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek ayakta tedavi gördü.

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