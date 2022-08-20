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8 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu...Şimdi ne olacak?

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Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına göre hareket eden Başsavcılık, aralarında Emre Kadri ve Batur Sağlamer'in de bulunduğu 8 kişi ile ilgili mal varlıklarına tedbir konulması kararı aldı.
8 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu...Şimdi ne olacak?

Avustralyalı uyuşturucu baronu Marc Buddle ülkeden sınır dışı edildi ancak konunun peşini bırakmayan Başsavcılığın talebi ile 04/2008 sayılı yasa tahtında aralarında avukat Emre Kadri ve avukat Batur Sağlamer'in de bulunduğu 8 kişinin tüm mal varlıklarına tedbir kararı alınıp, uygulamaya konuldu.

Kıbrıs Gazetesi'nin farklı kaynaklardan aldığı bilgiye göre Başsavcılığın 16 Ağustos 2022 tarihli yazılı talebi ile 8 kişinin tasarrufunda ve veya zilyetliğinde ve veya mülkiyetinde bulunan her türlü menkul, gayrı menkul varlıkları ile banka hesapları, gelen ve veya gelecek havale tutarları, ileri tarihli çekler, internet üzerinden yapılan tüm bankacılık ve kredi kartı işlemleri, Westen Unıon ve Money Gram gibi işlemler, her türlü gizli kasa ve hisse senetleriyle ilgili olarak 30 gün süre ile tedbir konuldu.

 

İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı iş adamı...

Emre Kadri, Batur Sağlamer, Halil Kahraman, Acar Acabey, Reya Lanelli Acabey, Veli Antaş, İlkay kahraman ve Şengül İsmet Kahraman'ın tüm mal varlıklarına 30 günlük tedbir kararı koyduran Başsavcılığın yüksek duyarlılıkla yürütmeye başladığı soruşturmanın devamı, önümüzdeki günlerde gelmesi güçlü bir olasılık olarak gösteriliyor. Soruşturma kapsamında, bir süreden beri İstanbul'da bulunan, Kıbrıslı bir iş adamıyla ilgili de karar alınması bekleniyor. Haklarında tedbir kararı alınanlardan bazılarının şahıslarına kayıtlı taşınır, taşınmaz mal olmadığı, hatta hesaplarında da çok az para bulunduğunu Kıbrıs Gazetesi'ne konuşan bir yetkili, 'yasa, kapsamının genişletilmesine uygun. Kolay kolay, taşınır, taşınmaz mal ve para kaçırılması mümkün olmayacak' dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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