  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

8 kişiye vatandaşlık verildi

» »
Bakanlar Kurulu, 8 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
8 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 8 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, 2 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Nurullah Yıldız, Samam Majdi, Kerem Mercan, Mehmet Bekler, Esra Bekler, Feride Sürücü, Hasret Tok, Abdulkadir Önder.

Bakanlar Kurulu, 1 Eylül Perşembe günü ise 29 kişi yurttaşlığa alınmasına karar vermişti. İki günde toplam vatandaşlık alan sayısı 37'ye yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Tufan Operasyonu03 Eylül 2022 Cumartesi 09:46
  • Demokrat Parti’nin 12’nci Olağan Kurultayı bugün yapılıyor03 Eylül 2022 Cumartesi 09:46
  • Av ruhsatları için 4 ilçede kaymakamlıklar bugün 09.30-12.00 arası açık olacak03 Eylül 2022 Cumartesi 09:45
  • Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!03 Eylül 2022 Cumartesi 09:25
  • Maliye Bakanlığı'ndan ödemelerle ilgili açıklama!03 Eylül 2022 Cumartesi 08:46
  • Genco Erkal sahnede fenalaştı, oyununu tamamlayamadı02 Eylül 2022 Cuma 22:58
  • Çeler: Girne'de halk en çok trafikten şikayetçi02 Eylül 2022 Cuma 20:24
  • 54 mülteciyi ülkeye soktular!02 Eylül 2022 Cuma 20:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nu kabul etti02 Eylül 2022 Cuma 18:50
  • İçişleri Bakanlığı’ndan Tüm Avcılarımızın Dikkatine02 Eylül 2022 Cuma 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti