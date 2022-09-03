8 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 8 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, 2 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:
Nurullah Yıldız, Samam Majdi, Kerem Mercan, Mehmet Bekler, Esra Bekler, Feride Sürücü, Hasret Tok, Abdulkadir Önder.
Bakanlar Kurulu, 1 Eylül Perşembe günü ise 29 kişi yurttaşlığa alınmasına karar vermişti. İki günde toplam vatandaşlık alan sayısı 37'ye yükseldi.
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