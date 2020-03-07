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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

 Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi KKTC’deki kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi ve gece kulüplerinin kapatılması için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde de erkek egemen ve kapitalist sömürü sisteminin kadının özgürleşmesinin ve eşitliğinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Mesajda, "Kadının 'ev kölesi' olmaktan kurtarılması ve toplumsal yaşamda aktif ve saygın yerini alabilmesi için gerekli her türlü destek sağlanmalıdır. İkinci sınıf muamelesi gören kadının, özellikle de emekçi kadınların özgürleşmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenip, teşvik edilmelidir. Yasalar tüm baskıcı gelenek, töre ve çağdışı unsurlardan ayıklanarak kadının sosyal yaşama erkekle eşit biçimde katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” denildi.

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