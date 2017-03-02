 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.529
  • Altın 147,452
  • Dolar 3,6996
  • Euro 3,8881
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için iki toplumlu miting düzenleniyor

» »
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için iki toplumlu miting düzenleniyor
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nün, bu yıl ilk defa iki toplumlu olarak kutlanacağı, bu çerçevede “kadınların emeği barışı kuracak” sloganıyla 4-11 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek iki toplumlu kadın mitingi için 8 Mart saat 17.15’te Osman Paşa Caddesi’nde (Pronto Çemberi) buluşulacak ve Ledra Palas’taki Dayanışma Evi’nin önünde tamamlanacak bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın yıllardır mahkum olduğu siyasi belirsizliğe inat, erkek iktidarının tıkadığı çözüm süreçlerine karşı kadınlar tek ses olup, hem cinsiyet eşitliğini hem de barışı inşa etmek için ara bölgede buluşacak. Bu doğrultuda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri ile adanın toplumsal mücadele alanlarında bulunan kadınlar; her türden köleleştirilmeye, sınırlara, sömürgecilere, tecavüz ve savaş kültürüne, eve kapatılmaya, sisteme ucuz işçi ve asker yetiştiren kuluçka makinesine dönüştürülmeye boyun eğmeyeceğini, karşılarında sessiz kalınmayacağını bu yıl bir kez daha haykıracak” ifadeleri kullanıldı.

Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı örmek isteyen herkes mitinge katılmaya davet edildi.

Organizasyona destek veren örgütler şöyle açıklandı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri (KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, CTP Kadın Örgütü, BKP Kadın Meclisi, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, Daü Bir-Sen, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi, Özgür Kadın Akademisi, Post Araştırma Enstitüsü, CTP Gençlik Örgütü) ve Dayanışma, KTOEÖS, Üretim Merkezi Kadın Komitesi, TKP Yeni Güçler, DEV-İŞ, ÇAĞSEN, PEO, POGO”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazeteciler Birliği Kompleksi için imzalar atıldı02 Mart 2017 Perşembe 15:16
  • "Siyasete malzeme edildi"02 Mart 2017 Perşembe 15:16
  • TKP Yeni Güçler’den kadın ve toplum konulu seminer02 Mart 2017 Perşembe 15:11
  • İzcan: “erken seçim kaçınılmazdır”02 Mart 2017 Perşembe 15:09
  • “Uzatma kararı bakanlar kurulu gündemine neden alınmadı?”02 Mart 2017 Perşembe 15:09
  • "Bu sistemde seçim gerçek halk iradesini meclise yansıtmayacak"02 Mart 2017 Perşembe 13:37
  • “Yeşilay Haftası” başladı02 Mart 2017 Perşembe 12:57
  • Berova, besteci, şef ve müzik eğitmeni Türkay Altay’ı ziyaret etti02 Mart 2017 Perşembe 12:56
  • Dayanışma, Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin eylemine destek belirtti02 Mart 2017 Perşembe 12:56
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş, annesine kan bağışında bulundu02 Mart 2017 Perşembe 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti