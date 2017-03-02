“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için iki toplumlu miting düzenleniyor

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nün, bu yıl ilk defa iki toplumlu olarak kutlanacağı, bu çerçevede “kadınların emeği barışı kuracak” sloganıyla 4-11 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek iki toplumlu kadın mitingi için 8 Mart saat 17.15’te Osman Paşa Caddesi’nde (Pronto Çemberi) buluşulacak ve Ledra Palas’taki Dayanışma Evi’nin önünde tamamlanacak bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın yıllardır mahkum olduğu siyasi belirsizliğe inat, erkek iktidarının tıkadığı çözüm süreçlerine karşı kadınlar tek ses olup, hem cinsiyet eşitliğini hem de barışı inşa etmek için ara bölgede buluşacak. Bu doğrultuda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri ile adanın toplumsal mücadele alanlarında bulunan kadınlar; her türden köleleştirilmeye, sınırlara, sömürgecilere, tecavüz ve savaş kültürüne, eve kapatılmaya, sisteme ucuz işçi ve asker yetiştiren kuluçka makinesine dönüştürülmeye boyun eğmeyeceğini, karşılarında sessiz kalınmayacağını bu yıl bir kez daha haykıracak” ifadeleri kullanıldı.

Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı örmek isteyen herkes mitinge katılmaya davet edildi.

Organizasyona destek veren örgütler şöyle açıklandı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu bileşenleri (KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, CTP Kadın Örgütü, BKP Kadın Meclisi, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, Daü Bir-Sen, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi, Özgür Kadın Akademisi, Post Araştırma Enstitüsü, CTP Gençlik Örgütü) ve Dayanışma, KTOEÖS, Üretim Merkezi Kadın Komitesi, TKP Yeni Güçler, DEV-İŞ, ÇAĞSEN, PEO, POGO”