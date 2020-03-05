8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kıbrıs Türk Memur-Sen Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen Kıbrıs Türk kadınının, varoluş mücadelelerinde şanlı direnişlerinde, cephede ve cephe gerisinde, görevini yerine getirmiş olmanın onur ve gururunu her zaman yaşayacağını kaydetti.
Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm emekçi kadınların gününü kutladı.
Manga mesajında, “Devletimizin, bugün yürüttüğü ekonomik varoluş mücadelesinde kadınlarımız, yine büyük görevler üstlenmiştir” ifadelerini de kullandı.
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