  • BIST 101.564
  • Altın 227,318
  • Dolar 5,4615
  • Euro 6,1275
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İtalya'da iktidar ortağı partiden 'cinsiyetçi' broşür

» »
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından, aşırı sağcı Lig Partisi'nin Crotone il yönetimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan broşür, içerdiği ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İtalya'da iktidar ortağı partiden 'cinsiyetçi' broşür

Güneydeki Calabria bölgesinde yer alan Crotone kentinde hazırlanan ve sosyal medyada yayımlanan broşürde, "Kadın onurunu kim incitir?" sorusu soruluyor.

Soruya verilen yanıtlar arasında şu ifadeler de yer alıyor:

"Erkeklere karşı kinci ve mücadeleci bir tavra yol açan, kadınların net ve mutlak bir biçimde kendi kaderini tayin etmesini savunan siyasi kültürü destekleyenler.

"Kadının yaşamın ve ailenin desteklenmesindeki doğal rolüne kültürel açıdan karşı çıkanlar."

Broşürde ayrıca kadın kotasına, eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olmasını sağlayan yöntem ve yasalara karşı ifadeler de yer alıyor. "Kadınların milletimizin geleceği ve bekası için yerine getirmesi gereken büyük bir toplumsal misyonu vardır" deniliyor.

kot.pngLig Partisi

'Radikal İslamcıların bildirisi gibi'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dağıtılmak üzere hazırlanan ve öncesinde de sosyal medyada yayımlanan broşür başta kadın siyasetçiler olmak birçok kesimin tepkisini çekti.

Lig'in koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden kadın bakanlar Elisabetta Trenta, Giulia Grillo ve Barbara Lezzi ortak bir açıklama yaparak bu ifadeleri "Şok edici, bizi onlarca yıl geriye götürüyor" sözleriyle kınadı.

5 Yıldız Hareketi'nden Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Maria Edera Spadoni de broşürü "Ortaçağ'a dönmek ya da radikal İslamcılara ait bir bildiriyi okumak gibi" diye eleştirdi.

Merkez-sağdaki Haydi İtalya Partisi'nden Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mara Carfagna da Lig'in Crotone il yönetimi tarafından hazırlanan broşür için "ahmaklık" yorumunu yaptı.

İtalyan Solu Partisi lideri Nicola Fratoianni ise "Ligliler, kendi kaderini tayin hakkının kadınları incittiğini söylüyor ama kadına karşı şiddet hakkında tek laf etmiyor" eleştirisinde bulundu.

kot.jpgİtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini

Koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise broşürden haberi olmadığını söyledi.

Salvini, "İçeriğindeki bazı maddelere katılmıyorum. Kadınlar ve erkeklerin, anneler ve babaların eşit hak ve ödevlere sahip olması için çalışıyorum" demekle yetindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Komisyonu: Brexit'te henüz çözüme ulaşamadık06 Mart 2019 Çarşamba 22:02
  • Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü05 Mart 2019 Salı 21:37
  • Tek saat uygulaması mi geliyor?05 Mart 2019 Salı 16:56
  • Trump'a yönelik yeni soruşturma başladı, belge istenenler arasında oğulları ve damadı da var05 Mart 2019 Salı 15:05
  • Morningstar: "Doğu Akdeniz gazının Türkiye'ye gelmesi teknik açıdan mümkün"05 Mart 2019 Salı 14:00
  • Avrupa Parlamentosu tek saat tasarısını onayladı05 Mart 2019 Salı 12:29
  • Almanya Savunma Bakanı: Çin'in füzeleri Rusya'yı tehdit ediyor05 Mart 2019 Salı 11:58
  • Vatikan 2. Dünya Savaşı arşivlerini açıyor04 Mart 2019 Pazartesi 19:14
  • Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:17
  • Guaido Maduro'ya karşı: Karayipler'deki karşılaşma01 Mart 2019 Cuma 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti