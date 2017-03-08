8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınsız Bir Gün' eylemleri

Cinsiyet eşitsizliğini protesto eden kadınlar, birçok ülkelerde 'Kadınsız Bir Gün' eylemi düzenliyor.

Donald Trump'ın seyahat yasağının ardından toplumdaki önemlerine dikkat çekmek isteyen göçmenlerin bir günlük iş bırakarak ekonomik etki yaratma eylemi 'Göçmensiz Bir Gün'de olduğu gibi, kadınlar pek çok ülkede işe gitmeyerek karşı karşıya kaldıkları eşitsizliği protesto ediyor.

Eylemin ABD'deki örgütleyicileri, kadınları hem işe gitmeyerek hem de bugün hiç para harcamayarak kadınların Amerikan toplumundaki güçlerini ve ekonomik etkilerini göstermeye çağırıyor.

ABD'deki kadınların çağrısıyla Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından 21 Ocak'ta pek çok kentte kadın düşmanlığı ve eşitsizliğe karşı Kadın Yürüyüşü düzenlenmişti.

8 Mart'a ilk giren ülkelerden Avustralya'daki United Voice (Birleşik Ses) sendikası, ülke çapında çocuk bakım merkezlerinde çalışan binden fazla kadının erkeklerden daha düşük maaş almalarını protesto etmek için işlerinden erken çıktı.

Sendika temsilcisi Helen Gibbons, kadınların aldığı düşük maaşı mesai saatlerine oranlayınca 15:20'den sonra bedavaya çalışmış gibi olduğunu söylerken "Bu yüzden bu saatte binden fazla üyemiz işlerini bıraktı. 2017'de böyle bir fark kabul edilemez. Bu sektörde çalışan insanlar eşit maaş istiyor" diyor.

8 Mart için dünya çapında grev çağrısı yapan International Women's Strike (Uluslararası Kadın Grevi) de gün boyunca 50'den fazla ülkede benzer eylemler gerçekleşeceğini söylüyor.

ABD'de de bazı bölgelerde Kadınsız Bir Gün eylemine katılacak öğretmenlerin fazlalığı nedeniyle okulların bugün açılmayacağı duyuruldu.

Vox'a konuşan Ocak ayındaki Kadın Yürüyüşü'nün örgütleyicilerinden Bob Bland "Kadınsız Bir Gün, Kadın Yürüyüşü'nden farklı" diyor ve ekliyor:

"Yürüyüş insanları bir araya getirip dışarı çıkarmakla ilgiliydi. Bu grev ise daha farklı bir eylem türü".

Benzer eylemler kısa süre önce başka ülkelerde de düzenlenmişti. Polonya'daki kadınlar 6 Ekim'de kürtaj hakları için bir günlük grev düzenlemiş, İzlandalı kadınlar da erkeklerle aralarında bulunan yüzde 14'lük maaş farkını protesto etmek için 25 Ekim'de mesailerini yüzde 14 kısaltmıştı.

'Bazı kadınların güvencesi daha fazla'

Elle için bir makale yazan yazar Sady Doyle ise kadınların geçmişteki bir günlük grevlerinin, kadınların yaptığı "görünmeyen" işleri görünür kıldığını ve erkekleri "kadın işi" olarak gördükleri işleri yapmak zorunda bıraktığını söylüyor.

Fakat ABD'deki kadınlar bu eyleme katılmaları durumda işten atılma riskini de göze almış olacaklar. Göçmensiz Bir Gün eylemine katılanların bir kısmı keyfi bir şekilde işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.

Doyle da bu konu hakkında, toplumdaki genel eşitsizliğe dikkat çekerek bazı kadınların işe gitmediği durumdaki iş güvencelerinin diğer kadınlara göre daha fazla olduğunu söylüyor.