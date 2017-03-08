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8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun

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8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun
Yaşam kaynağı, cennetin habercisi, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın baş taçları Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

Yaşam kaynağı, cennetin habercisi, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın baş taçları Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!Bütün kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz. 

Detay Kıbrıs Ekibi 

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bu gün çerçevesinde kadınlar seslerini daha da gür bir şekilde duyurmak adına gerek sosyal medya aracılığıyla ve gerekse gün içinde yapılan aktivitelere katılarak varlıklarını daha da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Gün böylesine özel ve anlamlı olunca sosyal medyada hesabı olan ünlüler de güne dair mesajlarını paylaşmaktan geri durmadı.

 

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SILA

*Çocuklar 18 yaşından önce evlendirilmemeli.
*Okula devam etmeli.
*Her çocuk çocukluğunu yaşamalı.
*Kızların kendi geleceklerinde söz hakkı olmalı.
*Kızlara söz ver!
www.kizlarasozver.org
UNICEF’e imzanla destek ol.
#8martdünyaemekçikadınlargünümüzkutluolsun.

 

BURCU ESMERSOY

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Sadece bir gün değil elbette! İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına fırsat verdiği için seviyorum bu güzel günü. Bir de kadınların birbirlerine destek olmaları gerektiğini, yarışmanın değil birbirimizin başarısına ortak olmanın güzelliğini yaşamanın ruhumuza ne kadar iyi geldiğini hatırlatmak için. Günümüz kutlu olsun

İREM DERİCİ

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ESRA EROL

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SEREN SERENGİL

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Bugün bizim günümüz… Dik duran, ayaklarının üstüne basan, kendi çalışıp kendi kazanan başarılı olan boyun eğmeyen kendini ezdirmeyen sevmesini ama gerektiğinde terketmesini bilen bazen ana bazen baba bazen kadın bazen erkek bazen bir erkekten daha çok erkek olabilen kadınların günü bugün…Kutlu olsun.

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