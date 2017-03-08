8 Mart Günlük Burç Yorumları

8 Mart Çarşamba günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Koç

Sevgili Koçlar, saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, meslek, özel hayat, ilişki ve kişisel konulardaki hassasiyetin göstergesi. Size karşı olan sistem, kişi veya durumlarla hem dış hem iç anlamda mücadeleye zorlanabilirsiniz. Haksızlıklara dayanamayan bir kişi olarak, birileriyle çatışabilirsiniz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü huzur ve emniyetin ne kadar kıymetli olgular olduğunu hatırlatıcı ve zihinsel anlamda besleyicidir. Ne durumda olursanız olun, güven duygunuzu ayakta tutmanın, hayattan umudunuzu kesmemenin gerektiğini hatırlatır. Amacınız toplumdaki yerinizi belirginleştirmek ve güç kazanmaktır. İç derinliklerinizle temasa geçtiğinizde yenilenir ve tazelenirsiniz. Ne kadar özel biri olduğunuzu düşünürsünüz.

Saat 17:59-19:45 arasında Ay-Boşluk etkisi altında, özellikle ailenizle olan ilişkiniz, evinizle alakalı konularda ve çevrenizle olan ilişkinizde kontrolü ele geçirme ve isteklerinizi elde etme tavrınızı biraz yumuşatmanızda yarar var. Çünkü isteklerinizi elde etmeniz zor olabilir. Durumları daha fazla güçleştirmenin yararı olmaz.

Saat 19:45 itibariyle etkili olacak Ay-Aslan burcu geçişi, cesaretlendirici ve duygularınızı hevesli bir şekilde ifade edebilmenizi sağlayıcıdır. Direkt olarak tepki verirsiniz ve eylemlerinizde kararlısınızdır. İhtiyaçlarınızı elde etme yönünde bir adım geri atmazsınız.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Boğa

Sevgili Boğalar saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, iş hayatınız, sağlığınız, keşif ve bilgilenme, duygusal ve fiziksel durumunuzla alakalı konularda etkilidir. Duygusal yönde gerginlik yaratabilir.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, iyi niyetlilik çerçevesi içinde pozitif düşünmeye çalışmanızı sağlayıcıdır. Aksayan ne varsa tümüyle temizleyip güçlenmek niyetindeyiz. Hedefimiz belli ve oraya varacağımızdan kuşkumuz olmamalıdır.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında, yakın çevrenizde bulunan insanlarla veya girişimleriniz konusunda tasdik edilme ihtiyacınız yoğundur. Sizin düşündüğünüz konular ve üzerinde önemle durduğunuz her mevzuda iletişimde bulunurken ister istemez hassas düşünebilirsiniz. Bunun en önemli sebebi işi sağlama almak güvenliği sağlamak ihtiyacınızdır. Boşluktaki saatlerde ani kararlardan kaçınalım.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde evimiz alanı içinde liderlik gücümüz bir hayli yüksek olur. Dışarıda ise, özgürce kararlarımızı uygulamak isteyeceğiz. Güçlü bir ifade duygusu ve özgüven bu enerjinin özünde yer alıyor.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

İkizler

Sevgili İkizler saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, finansal durum, kazanç, hedefleriniz, aşk hayatınız ile alakalı konularda bir hayli hassas düşünmeniz mümkündür. Kişi bir an önce rahat ve huzura kavuşmak için, güvende olmak adına büyük bir istek duyabilir. Değişim hevesiniz yüksektir. Ancak bazen isteklerinizi elde edemeyeceğinizi düşünerek kaygılanabilirsiniz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto görünümü, bilinçaltımızdaki birikmiş olan pürüzleri temizleyen ve bize güç kazandıran bir etki. Bu sayede, iş hayatımız, çıkarlarımız, ilişkilerimizle ilgili meselelere bir daha derinlemesine bakacağız.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında parasal konularda hassas düşünürüz. Güvenli yaşamak arzumuz daha fazla öne çıkar. Ancak bu saat diliminde, acil kararlar verilmemelidir. Finansal anlamda tabii ki, iki misli dikkat gerekiyor. Önceden ayarlanmış ödemelerinizi yapabilir, bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Bilinçli şekilde ihtiyaçlarınızı karşılamak yerinde olur.

Ay-Aslan burcu geçişi saat 19:45 itibariyle etkili olacak. Bu enerji, sözlerinizi ustaca kullanmanızı, düşüncelerinizi belli bir konu üzerinde başarıyla odaklamanızı sağlayacak. Hızlıca işlerimizi yoluna koymak ve kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek isteyeceğiz.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Yengeç

Sevgili Yengeçler saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, iş hayatınız, evliliğiniz veya uzun süreli ilişkiniz, geleceğinizle alakalı konularda güven içinde yaşamak isteğinizi işaret ediyor. İster istemez her durumu kontrol altına almaya çalışırsınız. Başkalarının sizi onaylamasından hoşlanırsınız. Buna karşı gelen olursa kendinizi reddedilmiş hissedersiniz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto görünümü, aşkı zihnimizin derinliklerinde yaşamamız ve hissetmemiz adına bizi destekliyor. Güven duygumuz yükseliyor ve sevginin hayatımızda ne kadar önemli bir güç olduğunu tekrar hissetmemizi sağlıyor.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde iletişime dikkat etmek yerinde olacaktır. İsteklerinizi veya beklentilerinizin mutlak kabulünü isteyebilirsiniz. Ancak bu zor olabilir. Tartışmak, inatlaşmak gereksizdir. Kitap okumak, müzik dinlemek, dostlarla muhabbet etmek iyi gelebilir.

Saat 19:45 itibariyle etkili olacak Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde aradığınız güveni iç dünyanızın derinliklerinde hissetmeniz mümkündür.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Aslan

Sevgili Aslanlar saat 06:33 Ay-Uranüs görünüm etkisi altında, hayatınıza renk getirecek sizi huzurlu kılabilecek değişimlerin bir an önce gerçekleşmesini istersiniz. Bir yanıyla hayata güvenir, şükredersiniz ancak bir yanınız beklemeye tahammüllünüz yoktur.

Saat 08:25 Merkür-Pluto arasındaki olumlu görünüm, hayatı anlamlı ve derinlikli bir şekilde ele almamızı sağlıyor. Bu enerji hem zihinsel hem de ruhsal açıdan bizi besleyici hem de dış dünyanın karmaşık hallerinden uzak durmamızı sağlayıcıdır.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında enerjimiz biraz düşebilir. Eğer birkaç gündür sıkıntılı günler geçiren Aslanlardan birisi iseniz, dinlenmenize önem veriniz. Herhangi bir konuda acil kararlar vermeyiniz. Bu sakıncalı olabilir. Ailenizle alakalı işler, güvencenizi ilgilendiren maddi ve manevi meselelerde hassas düşünebilirsiniz. Sevdiklerinize olan ihtiyacınız artabilir. Bütün bunlar gayet doğaldır. Ancak ben aceleyle karar vermenizi veya olumsuz düşünmenizi istemiyorum.

Saat 19:45 itibariyle burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay, liderlik yönünüzü güçlendiricidir. Eğer bir arzunuz, ihtiyacınız varsa, bunu mutlaka elde etmek adına harekete geçersiniz. Duygularınız bir hayli ateşlidir. Sizi takdir etmeleri, güçlü bulmaları, sözünüzü dinlemelerini istersiniz. Bu enerji, pırıltılı yaşama, kendinizi kanıtlama, kimliğinizi ifade edebilme yönünde bir hayli etkilidir.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Başak

Sevgili Başaklar saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, güven içinde yaşamak ve hedefinize varmak yönündeki arzularınızı işaret eder. Bunlar oluştuğu takdirde kendinizi huzurlu hissedeceğinizi düşünürsünüz. Diğer insanlar ve dünyanın sizi tasdik etmesinden yanasınız.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, sevdiğimiz kişiyle veya hayatımızda özel biri olmasa da birlik ve bütünlük duygusu içinde hayatı ve ilişkileri ele almak isteğimizi gösteriyor. Hem bizi gerçekten sevecek ve hem de bize güç aşılayacak bir kişiye, gelişmelere ihtiyacımız var. Yaşanan tatsızlıkları yine sevgiyle çözebileceğimize bu enerji sayesinde inanabiliriz.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında temkinli olmak yapılacak en doğru harekettir. Sosyal hayatınız başta olmak üzere duygu dünyanızla ilgili konularda kendi temelinizi güçlendirmek ve güvenliğinizi sağlamak olgusu ön plandadır. Kafanızın içindekileri uygulamak yerine, üzerinde düşünmek yararlıdır. Fakat tam tersine, ani bir karar vermeye kalkışmanız sakınca doğurabilir.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu seyir süresince, ne olursa olsun hayattan keyif almak isteyeceğiz. Dikkatleri üzerimize çekmek niyetindeyiz. Boş muhabbetlerden pek hoşlanmayacağız.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Terazi

Sevgili Teraziler saat 06:33 Ay-Uranüs görünüm etkisi altında, ilişkiniz, girişimleriniz, aile hayatınız ve mesleki konularda hassasiyetiniz gayet yüksek. Bunların yerli yerine oturması, sağlamlaştırılması gerektiğini düşünmektesiniz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, bilinçaltımızdaki yoğun duyguları yüzeye çıkarıyor ve güzelliklere sahip olma hevesliliğimizi çoğaltıyor. Sevdiklerimizi yanımızda görme arzumuz büyüyor. Size sevgiyle yanaşan insanları gönülden kucaklamanızı destekliyor. Ayrıca gerek sağlık gerek ailevi konular ve gerekse çalışma hayatımızı ilgilendiren meseleler üzerinde derinlikli düşünmemizi sağlıyor.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında size karşı anlayışlı davranılmasını beklersiniz. Hassasiyetiniz yoğundur ve takdir edilmeyi beklersiniz. Özel yönlerinizle kendinizden söz ettirmek, geleceğinizi garanti altına alacak şekilde ve kimsenin kahrını çekmeden hayatınızı devam ettirmekten yanasınızdır. Bütün bunlar boşluk diliminde hissedilen duygulardır.

Saat 19:45 itibariyle etkili olacak Ay-Aslan burcu geçişi sosyalleşmenizi sağlar. Ayrıca kişisel anlamda kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizde yardımcıdır. Sizi güçlendirir. Böylece gün boyu hassasiyet nedeniyle oluşan baskıları üzerinizden alır.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Akrep

Sevgili Akrepler saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, uzun vadeli hedefleri belirleme, kişisel anlamda kendinizi güvende hissetme arzunuzu baskın hale getirir. Çoğu zaman dış dünyada kendini ispat etmek isteyen kişi, bazen duyguları veya karmaşık durumlar sebebiyle zorlanıyor. Bu zorlanmalarla baş etmeye çalıştıkça yoruluyor ve güçsüz kalıyor. Bu saatlerde dışa karşı tepkili davranabiliriz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünüm etkisinde, sınırlar azalıyor, sevgi olgusu öne çıkıyor ve aşk olmazsa olmazımız olarak gönül tahtımıza kuruluyor. Aşkın bizi ne kadar beslediğini ve büyüttüğünü hissediyoruz. Sözlerimiz ve tavırlarımızla dışa karşı ne kadar güçlü olduğumuzu hissettirebiliriz. Sizi üzdüklerini sananlar, yanıldıklarını yakın bir zamanda anlayabilirler. Bundan şüpheniz olmasın.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde, başarılı girişimlerde bulunmak, için planlar yapıyorsanız, ben derim ki bir daha düşününüz. Aile özlemi, sevdiklerinizi yanınızda görmek arzusu boşluk saatlerinde yükselir. Eğer ilişkiniz veya başka bir mesele sizi rahatsız ediyorsa bu zaman diliminde başkalarına karşı anlayışlı olmanız zordur. Böyle anlarda biraz daha sakin olmaya çalışmak iyi bir çözümdür. Rutin işlerinizi yapınız. Bu saat diliminde dinlenmekte yarar var.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu seyir etkinliğinde, dış dünyanın üzerimizdeki etkisi bir hayli fazladır. Biz de buna karşılık olarak, kendimizi göstermek, ifade etmek yoluyla tepkimizi koyarız.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Yay

Sevgili Yaylar saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, finansal-kazanımlar-aşk hayatınızla ilgili konular üzerinde güvenliğinizi bir hayli önemsediğinizi gösteriyor. Bir meydan okuma veya size karşı ters bir şey yapılması halinde doğal olarak sınırlarınızı korumak istersiniz. Kararlarınızı kendiniz vermekten yanasınız.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, arzu ettiğimiz güce kavuşmak isteğimizin altını belirginleştirerek, paranın, huzurun, ailenin, geleceğin derinlikli bir şekilde gözden geçirilmesini sağlıyor. Önemli olan kendimizi güvende hissetmek. Eğer yarınlarımızdan emin olursak önümüze çıkabilen her engeli kolayca savuşturabiliriz öyle değil mi?

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında gelir durumunuz, cinsel yaşamınız, güvenceniz gibi konularda hassasiyet gösterirsiniz. Üzerinize gelindiğini, sizi bir türlü anlamadıklarını düşünürsünüz. İsteklerinizi elde edememek canınızı sıkabilir. Genel olarak bu zaman diliminde bu hissedişler ve hassasiyet gayet olağandır. Yalnız şunu da hatırlatayım, çevrenizdeki insanlar da bu etki altında olacağından, size karşı yanlış bir harekette bulunabilirler. Birbirimize anlayışlı olmamız gerekiyor.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu geçişinin parlak ışığı altında, biz de kendimizi dış dünyada göstermek isteyeceğiz. Bütün arzu ve emellerimizi elde etmek adına hareket edeceğiz. Enerjimiz yüksek olduğu için, insanları etkileme gücümüz de gayet güçlenecektir.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, hem ilişkimiz hem yarınlarımızı garanti altına alabilme ve olumlu değişimleri uygulama arzumuzu gösteriyor. Ancak bu görünüm, dış dünyadaki haksızlıklara, yanlışlıklara, bazı kişilere, durumlara sabır göstermekte zorlanmamıza neden olabilir.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, gücünüzü dış dünyada kanıtlamanız, hal ve tavırlarınızla hakimiyeti elinde tutan taraf olduğunuzu göstermeniz yönünde size zihinsel anlamda güç kazandırıyor. Bu görünüm, sizi bir kalkan gibi korur. Size yönelebilecek herhangi bir söz veya müdahalede başarılı olamazlar. Çevrenizle olan ilişkileriniz, yakınlarınızla olan irtibatınızda, dönüşüm anlamında, derinliklerinizle temasınızda bu görünümün faydası oldukça büyük.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi, ilişkinizle alakalı konularda sahiplenici, koruyucu ve kollayıcı tavırlar içinde olmanız, aranızdaki sevgi duygusunun yücelmesini sağlayacağı gibi, bu saat dilimi içinde olabilecek yanlış anlamaların önüne geçilmesinde etkilidir.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu etkisi altında, başkalarıyla aranızdaki farklılıkların üzerinde durmak yerine, kendinize özen göstermeniz gerektiğinin altını çiziyor.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Kova

Sevgili Kovalar saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, duygusal yaşamınız-bağlantılarınız ve çalışma hayatınızla ilgili konularda düzenleme ve işler hale getirme çabanızı işaret ediyor. Siz yenilikçi düşünen kişilersiniz. Bulunduğunuz ortamda zekanızla, duruşunuzla ve buluşlarınızla daima göz doldurursunuz.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, dışarıdan gelebilecek tersliklere karşı sizi koruyor. Yüreğinizin derinliklerine daldığınızda oradaki güçlü kadın ve adamı rahatlıkla görebilirsiniz. Belki dışarıdaki insanlar kimi zaman bunu fark etmeyebilirler. Ancak siz, kendi içinizde hayatın getirileri, mücadelesi ve güzelliklerini hissedebilirsiniz.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde, çevrenizdeki insanlarla olan ilişkinizde daha ılımlı, olgun ve hoşgörülü olmanız yararlıdır. Bu zaman diliminde, işlerinizin verimli bir şekilde ilerlemesini ve planladığınız şekilde gelişmesini istiyorsanız bir daha gözden geçiriniz. Birileri canımızı sıktığında, şu haklı, bu haksız diye tartışmayalım. Sağlığımıza önem verelim. Stresten, aşırı hassasiyetten uzak duralım. Bu zaman diliminde, yeni bir iş girişimi veya farklı bir yöntemi denemek, verdiğiniz bir kararla ilgili değişimlere gitmek, etrafınızdaki kişilerin sizin gibi düşünmelerini beklemek yanlış olur.

Saat 19:45 itibariyle Aslan burcunda ilerleyecek Ay, karşı cins üzerindeki etkinliğimizi olumlu yönde güçlendiriyor. Çevremizle temas temek ve fikir alışverişinde bulunmak kolay. Ancak bu enerji, anlaşmazlık yaşadığınız bazı kişilerle aranızda tartışmalara neden olabilir.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,

Balık

Sevgili Balıklar, saat 06:33 Ay-Uranüs görünümü, kişisel arzu ve isteklerinizi elde etme-sosyal yaşamda ilgi görme, idealleriniz ve parasal konularda ise güven içinde yaşama arzunuzu işaret ediyor.

Saat 08:25 Merkür-Pluto olumlu görünümü, hedeflerinizi derinlikli olarak ele almanızda, sağlam adımlar atmak için gözden geçirmelerde bulunmanızda sizi kuvvet aşılıyor. Kendini keşfetmeniz için, özünüzle dürüst bir şekilde temas etmenin önemi büyük. İnsanın kendi içindeki gücü yeniden kazanmasında ve hayatı kucaklamasında ileriye dönük olarak bu görünümü olumlu buluyorum.

Saat 17:59-19:45 arasındaki Ay-Boşluk etkisi altında sakinlik, ılımlılık ve hoşgörünün son derece önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Güvence, sahiplenme, korunma ihtiyacınız oldukça yükselebilir. Bu güçlü hassasiyet beraberinde tedirginlik yaratır. Her şey üzerimize geliyormuş gibi düşünürüz. Ailemizi, sevdiklerimizi özleriz. Birisi ters bir söz etse, sanki dünyanın sonuymuş gibi algılarız. Bütün bu ruh halleri çoğumuzda yaşanabilir. Benim tavsiyem, kısa molalar vermek, biraz rahatlamak, mümkünse dinlenmek, müzik dinlemektir.

Saat 19:45 Ay-Aslan burcu geçiş etkinliğinde, duygularımızı ifade ediş biçimimiz zaman zaman fevri olabilir. Gördüğümüz aksaklıkları titizlikle gözlem altına alırız ve bunların mutlaka düzeltilmesi gerektiğini düşünürüz.

Dünya Kadınlarının 365 günü kutlu olsun. Her dem sevdiklerimizle birlikte yan yana olmamız dileğimle,