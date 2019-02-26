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8 Mart kadın panelinde kadın yok !

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8 Mart için düzenlenecek panelde konuşmacı olarak hiçbir kadın yer almıyor
8 Mart kadın panelinde kadın yok !

Çanakkale’nin Kepez ilçesinde, "Kepez’de kadın olmak" adlı bir panel düzenlenecek. Ancak yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek olan panelde konuşmacılar arasında hiç kadının olmaması dikkat çekti.

Panelde 8 erkek yer alırken; 6 konuşmacı, 1 tane de moderatör olacak. Panelin açılış konuşmasını ise Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan yapacak.

Panele konuşmacı olarak; CHP Kepez Belediye Başkan adayı Birol Arslan, AKP Kepez Belediye Başkan Adayı Alper Altınok, MHP Kepez Belediye Başkan Adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan Adayı Erhan Özel, Bağımsız Kepez Belediye Başkan Adayı Gökhan Bayram katılacak.

Panelin moderatörlüğünü ise Mehmet Şahin yapacak.

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