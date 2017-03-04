8 Mart’a yönelik seminerler bu akşam başlıyor

Üretim Merkezi Kadın Komitesi, 8 Mart’a yönelik seminer düzenliyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda bu akşam saat 19.00’da başlayacak seminerde “Kadın ve Marksizm” kitabının yazarı antropolog, akademisyen Sibel Özbudun konuşmacı olacak.

Etkinliğin sonunda söyleşi yapılacak.

Etkinlikte Üretim Merkezi Film Atölyesi tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’taki farklı kadın profillerine ışık tutan belgeselin tanıtım gösterimi de yapılacak.

Yarın da Sibel Özbudun’un da katılımıyla kadın atölye çalışmaları olacak.