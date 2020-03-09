  • BIST 103.524
  • Altın 329,268
  • Dolar 6,1157
  • Euro 6,9875
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi

» »
8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi
8 Mart’ta 4 Bölgede Kadınlar Taleplerini Dile Getirdi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta kadınlar yürüyüş düzenleyerek taleplerini dile getirdi.

Lefkoşa’da 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin çağrısı ile “Eşitliğe Aç, Sömürüye Tokuz” sloganıyla  gerçekleşen eylemde Meclis önünde toplanan eylemciler oradan Çalışma Bakanlığı önüne bir yürüyüş gerçekleşirdi. Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu ve Kadın Eğitimi Kolektifi adına bir de ortak açıklama okundu.

Güzelyurt’ta ise bölgede örgütlü yapıların organizasyonu ile Güzelyurt Terminali’nden kapalı çarşıya “Kadın Emek Özgürlük” ve “Devletin Görevi Sığınma Evi” sloganıyla bir yürüyüş gerçekleşti.

Girne’de ise Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü’nün organizasyonu ile “Susmuyoruz Korkmuyoruz – İtaat Etmiyoruz” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş eski Girne Belediye Binası’ndan başlayarak Girne Yat Limanı bölgesinde son buldu. 

Gazimağusa’da ise 8 Mart Mağusa Organizasyon Komitesi’nin çağrısı ile gerçekleşen yürüyüş DAÜ Çemberi’nden başlayarak Sulu Çembere kadar sürdü. “

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüşlerde kadına şiddete karşı kadın sığınma evi talebi, eşitlik ve örgütlülük vurguları dikkat çekerken, kadınların özgürleşmesine yönelik kamusal kreş, ebeveynlik izni ve sendikasız çalıştırılmanı yasaklanması gibi talepler dile getirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coronavirüs Güney Kıbrıs'ta: Rum Sağlık Bakanı 18:00'da açıklama yapacak iddiası09 Mart 2020 Pazartesi 18:32
  • Güney Kıbrıs'ta 2 kişinin Coronavirüs testi pozitif çıktı iddiası09 Mart 2020 Pazartesi 18:26
  • 3000 kilo demiri Aslanköy’de Bir Şirkete Satıldığı Tespit Edildi09 Mart 2020 Pazartesi 18:21
  • Kamusen, Posta Dairesi’nde Grev Ve Eylem Uyarısında Bulundu09 Mart 2020 Pazartesi 18:16
  • Tatar: Sınır kapılarının kapatılmasıonın nedeni ekonomik09 Mart 2020 Pazartesi 16:06
  • Mecis'te bugün ne konuşuldu?09 Mart 2020 Pazartesi 16:05
  • Candan ve Berova geçiş kapılarını kapatılmasını Avrupa Konseyi’ne taşıdılar09 Mart 2020 Pazartesi 14:34
  • Geçitkale Belediyesi İle Uyuşturucu İle Mücadele Komsyonu Güçlü İş Birliği Kararı Aldı09 Mart 2020 Pazartesi 13:33
  • Lokmacı'da eylem sona erdi, eylemciler yarın için yine geleceklerini söylediler09 Mart 2020 Pazartesi 13:27
  • UNFICYP’ten Eylemcilere Uyarı09 Mart 2020 Pazartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti