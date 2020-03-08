8 Mart'ta Taksim'de bariyerler

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar Taksim'de bir araya gelecek.
Saat 19.00'da Fransız Kültür önünde buluşacak kadınlar taleplerini dile getirecek.
Eylem öncesi Taksim meydanı demir bariyerlerle çevrildi.
Gezi Parkı'ndan başlayan bariyerler nedeniyle yaya geçişi belirli yerlerden yapılıyor.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.