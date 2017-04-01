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8. Masal Günleri’nin ilk etkinliği bugün yapılıyor

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8. Masal Günleri’nin ilk etkinliği bugün yapılıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği “Masal Günleri” etkinliklerinin ilk periyodu bugün gerçekleştiriliyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ilk etkinlik 10.30-11.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alacak.

Sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile başlayacak etkinlik, masal anlatımının çocuklar üzerindeki etkisini ve yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak resim çalışmasıyla tamamlanacak.

Ücretsiz ve halka açık olacak Masal Günleri etkinliğine, okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocuklar velileri ile birlikte katılabilecek.

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinlikleri, on beş günlük periyotlar halinde iki haftada bir cumartesi günleri düzenlenecek.

Arzu eden tüm ortaokul öncesi yaştaki çocukların velileri ile birlikte katılabileceği 8. Masal Günleri etkinliklerinin sonraki periyotları, 15 ve 29 Nisan ile 13 ve 27 Mayıs tarihlerinde yine 10.30-11.30 saatleri arasında ve Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alacak.

10 HAZİRAN’DA SERAMİK YAPIMI VE SERGİ

10 Haziran Cumartesi günü ise Masal Günleri ile Minik Eller Seramik Çalışması birlikte düzenlenecek ve masal anlatımının ardından çocuklara seramik çalışması yaptırılacak.

Etkinliğinin tamamlanacağı 10 Haziran Cumartesi günü ayrıca, çocukların 8. Masal Günleri etkinliği süresince yapacağı resimler arasından yapılacak bir seçki ve çocukların yapacağı seramik çalışmaları sergilenecek.

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