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8 metre yükseklikten beton zemine düştü

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Küçük Erenköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden 35 yaşındaki Selçuk Toprak beton zemine düşerek yaralandı. Toprak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
8 metre yükseklikten beton zemine düştü

Küçük Erenköy’de dün öğleden sonra yaşanan iş kazasında 35 yaşındaki Selçuk Toprak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 05 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında, Küçük Erenköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Toprak’ın, yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki demir iskele üzerinde kalıp tahtalarını söktüğü sırada, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Adı edilenin kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

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