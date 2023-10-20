8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi

Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından Dünya'ya ulaştı.

Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı.

CNN'in haberine göre, araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" isimli radyo teleskopuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.

Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.

Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.

İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.