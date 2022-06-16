8 Ocak seçimlerinde görev yapan "Sandık görevlileri" halen ödenmedi!
8 Ocak 2022 tarihinde yapılan Erken Genel Milletvekilliği seçimlerinde seçim sandıklarında görev alan çalışanlara henüz daha ödeneklerinin ödenmediği öğrenildi.
8 Ocak seçimlerinde görev yapan "Sandık görevlileri" halen ödenmedi!
8 Ocak 2022 tarihinde yapılan Erken Genel Milletvekilliği seçimlerinde seçim sandıklarında görev alan çalışanlara henüz daha ödeneklerinin ödenmediği öğrenildi.
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