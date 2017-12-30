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8 Ocak’ta okullar tatil olacak

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8 Ocak’ta okullar tatil olacak
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na vekâlet eden DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 7 Ocak’taki seçimden dolayı 8 Ocak’ta devlet okullarının tatil olacağını açıkladı.

Denktaş, gerekli girişimleri yaptığını, tatilin Salı günü resmen ilan edileceğini duyurdu.

DP’den verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Seçime Doğru programına katılarak soruları yanıtladı.

Serdar Denktaş, 7 Ocak’ta yapılacak erken milletvekilliği seçiminde bazı müdür ve öğretmenlerin sandıkta görevli olacaklarından dolayı 8 Ocak’ta bazı aksamalar yaşanacağını düşündüklerini ifade ederek, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan görüş aldığını belirtti.

Serdar Denktaş, “girişim başlatıldı, gerekirse Bakanlar Kurulu kararı veya Bakanlık talimatı yeterliyse Bakanlık kararıyla karar alınıp 8 Ocak’ta okullar tatil olacak. Bunu Salı günü ilan edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

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