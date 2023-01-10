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8 Öğrenciye Tacizde Bulunmuştu! Karar Açıklandı

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Lefkoşa'da meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.
8 Öğrenciye Tacizde Bulunmuştu! Karar Açıklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı.

Mahan  30 Aralık 2022 tarihinde saat 07:50 raddelerinde Lefkoşa da, umumi bir yer olan Lefkoşa'da bir ortaokul avlusu içerisinde söz konusu okulda hademe görevlisi olarak görev ifa eden zanlı H.S ve adı edilenin beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen Cahit ve Münür isimli şahıslar okulda düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliklerine gelen 8 okul öğrencisine hitaben yüksek sesle "üff g....e bak, bacaklara bak, göğ.....lere bak, bu akşam birinizi eve atayım mı" demek sureti ile cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili zanlının 06.01.2023 tarihinde mahkemede temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma maksatlı 3 gün süre poliste tutuklu kalmasına yönelik bir emir temin edildiğini belirtti.

Polis, bu süre zarfı içerisinde  zanlının olay esnasında beraberinde bulunan ve ilk nazarda meçhul şahıslar olarak ön görülen iki kişinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu şahısların 2 erkek ikiz çocuk olup yaşlarının 16 yaşından küçük oldukları yine öğrenci olduklarını ve Barış, Ruh ve  Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun zamandan beridir tedavi gördüklerini ayrıca  tedavininde "hafif düzeyde mental retardasyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" olduğu resmi kaynaklardan temin edildiğini anlattı.

Polis, yine bu süre zarfı içerisinde zanlının methalder olduğu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde söz konusu kelimeleri yanındaki iki erkek ikiz çocuğa söylediğini beyan ettiğini söyledi.

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Polis,  2 erkek ikiz çocukla ilgili tahkikat halen devam ettiğini belirtti.

Polis, yaşanan bu olayın KKTC genelinde infial yaratmış ve gerek basında gerekse halk arasında zanlıya yönelik şiddet içerikli mesajları alındığını belirtti.

Polis, söz konusu kız çocuklarının yaşanan bu olaydan ötürü ciddi surette etkilenmesine sebep olduğunu ve ailelerinin bu olaydan ötürü halen daha endişe duyduklarını anlattı.

Polis,  zanlının methalder olduğu suçla ilgili yargılanması ve suçlu bulunması halinde hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğundan, yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip zanlının davalarında hazır bulunması için hükümsüz olarak merkezi cezaevinde kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, olayın infial yarattığını söyleyerek zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.  

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