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8.”Rock’ın EMU” etkinliği dün gerçekleştirildi

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8.”Rock’ın EMU” etkinliği dün gerçekleştirildi
8.”Rock’ın EMU” etkinliği dün gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik Doğu Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlendi.

Dün saat 16:30 başlayan etkinlik saat 01:00’e kadar devam ederek gençlere unutulmaz bir gün müzik şöleni sunuldu.

Etkinlikte geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, birçok Rock grubu ve sanatçının konseri yer aldı.
Etkinlikte, DAÜ Müzik Kulübü ile Türkiye’nin ünlü Rock sanatçıları Vera, Don Feci Bisiklet, Adamlar, Aylin Aslım, Yüksek Sadakat, Manuş Baba, Feridun Düzağaç ve Bulutsuzluk Özlemi DAÜ Stadyumunda Rock severlere muhteşem konser sundu.

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