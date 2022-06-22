  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAMeme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor

8 saatlik elektrik kesintisi!

» »
Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
8 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ(GİRNE İLÇESİ)
23 Haziran 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Karaoğlanoğlu bölgesinde, Kemal Pişmiş Caddesi, Ersin Tatar Villaları, Karaoğlanoğlu Caddesi Siba Hırdavat ve civarına elektrik verilemeyecektir.
 Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik kesintisi!22 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
  • Taner Ulutaş!tan sahibine mesajlar22 Haziran 2022 Çarşamba 08:33
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 22 Haziran Çarşamba22 Haziran 2022 Çarşamba 08:22
  • Girne - Lefkoşa yolunda büyük kaza!21 Haziran 2022 Salı 18:02
  • Kıbrıs Türk tarafı öneri sunmaya hazırlanıyor!21 Haziran 2022 Salı 17:14
  • Özersay: Yönetim Zaafiyeti Bahanesiyle İrade Teslim Ediliyor21 Haziran 2022 Salı 16:36
  • Beyarmudu Polis binası açıldı!21 Haziran 2022 Salı 16:17
  • Rogers: “Bir devlet olmanın gerekleri yerine getirilmelidir ”21 Haziran 2022 Salı 15:55
  • Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor21 Haziran 2022 Salı 15:51
  • Fuat Oktay, KKTC’ye geliyor21 Haziran 2022 Salı 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti