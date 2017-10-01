 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

8 saatlik yolculuk 29 dakikaya düşüyor

»
8 saatlik yolculuk 29 dakikaya düşüyor
SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk yeni projesini açıkladı. Çılgın proje tüm ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirecek gibi. İlginç girişimci ve iş adamı Elon Musk 8 saatlik uçak yolculuğunu 29 dakikaya indirmeyi planlıyor.

Elon Musk Uluslararası Uzay Kongresinde şirketinin ‘roketle ulaşım’ üzerine çalışmalarını ilk kez paylaştı. SpaceX bu çılgın planı gerçekleştirebilirse New York-Londra arası 8 saatten 29 dakikaya düşecek.

SpaceX’in bu ilginç “roketle ulaşım” planının tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil. Yörüngeye çıkacak olan (atmosfer dışına) araç bu sayede yerçekimsiz ortamda daha hızlı yol kat edebilecek.  CEO’su olduğu SpaceX’in BFR uzay aracının uçak yolculuklarının yerine geçebileceğini açıklayan Musk, bu araçların saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Elon Musk BFR ile heryerine dünyanın bir saatten kısa sürede ulşılacağını dile getiriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Twitter 280 karaktere çıkıyor27 Eylül 2017 Çarşamba 10:19
  • 'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!27 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
  • Dünya nüfusunun yüzde 53'ünün internet erişimi yok26 Eylül 2017 Salı 11:11
  • Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!26 Eylül 2017 Salı 09:20
  • NASA'nın "zaman makinesi" için geri sayım24 Eylül 2017 Pazar 16:08
  • Bill Gates, Ctrl-Alt-Delete'in hikâyesini anlattı24 Eylül 2017 Pazar 16:06
  • Android'de yeni virüs: Banka kartları çalınıyor!24 Eylül 2017 Pazar 16:05
  • İşte yeni iPhone X ve iPhone 813 Eylül 2017 Çarşamba 09:37
  • İnternetin büyüyen sektörü: Kameralı seks çalışanları08 Eylül 2017 Cuma 18:50
  • Abaküs görevi gören çalışanların yerini robotlar alacak08 Eylül 2017 Cuma 18:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti