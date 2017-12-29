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8 sendika Başbakanlık önünde eylem yaptı

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8 sendika Başbakanlık önünde eylem yaptı
Sendikal Platforma üye 8 sendika “temiz siyaset ve yolsuzlukların araştırılması” talebiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Sendikalar,  Başbakanlığa, üzerinde temsili Euro, TL, Sterlin ve Dolarların olduğu ayakkabı kutusu bıraktı.
Sendikal Platform üyesi sendikalardan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) ve Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) başkan ve temsilcileri bu sabah Başbakanlık önündeydi. 

Önce açıklama yapan sendika yetkilileri daha sonra ortak basın açıklamasını okudu. Eylem, üzerine temsili paraların olduğu ayakkabı kutusunun Başbakanlık önüne bırakılmasıyla tamamlandı.

ELCİL: “TOPLUMSAL ÇIKARI ÖNE TUTAN, KAMUSAL YARAR GÖZETEN POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR”

Eylemde ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil aldı. Elcil, son dönemde ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının arttığıyla ilgili gözlemleri olduğunu söyledi.

Elcil, “Sayın Başbakanın boşanma davasıyla gündeme gelen banka hesabı konusu var. Başbakanın bankalarda 10’larca hesabı olduğu, özellikle birinden bir milyon dolara yakın para çektiği söyleniyor. Bu mahkeme kayıtlarına da geçti. Bunlar iddiadan öte” ifadelerine yerdi.

Örgütlerin bu konuda Başbakandan ayrı ayrı açıklama talep ettiğini de söyleyen Elcil, bugün Başbakanlığa bu açıklamayı birlikte talep etmek için geldiklerini belirtti.

Elcil, “Ülkede temiz siyaset yapılması, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üzerine gidilmesi, siyasetçilerin temiz olmasıyla ilgili talebimiz var. Seçime gidilen bu dönemde bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumsal çıkar her şeyden önde geliyor. Toplumsal çıkarı öne tutan, kamusal yarar gözeten politikacılara ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı dile getirmek, halkı bu konuda uyarmak için bu açıklamaları yapıyoruz” dedi. Elcil’in konuşmasının sonunda DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, ortak basın açıklamasını okudu.

FELEK: “OBJEKTİF, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR OLMAKTAN UZAK SİYASETÇİLERE RAĞBET ETMEYİN”

Felek, seçime gidilen bu dönemde halka çağrıda bulunarak, objektif, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan uzak siyasetçilere rağbet etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ülkede son 20 aylık sürede “partizanlıklar, adaletsizlikler ve hukuksuzluklar” yaşandığını iddia eden Felek, “son dönemde verilen vatandaşlıklar, kırsal kesim arsaları dağıtımı, CAS çalışanlarının yaşadıkları” gibi olayları buna örnek gösterdi.  

Felek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarına ilişkin iddialar konusunda başbakan ve hükümet üyelerinin açıklama yapmamasını eleştirerek, “Seçime gidilen bu dönemde mal beyanında bulunmak, şeffaflık, objektiflik ve hesap verilebilirlik adına adil bir yönetimin gerekliliğidir” dedi. 

Başbakanın hesaplarına ilişkin iddialarla ilgili Ombudsman ve Merkez Bankası’nın da harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Felek, “Toplumsal yarar açısından mali polisi, Başsavcılığı, Ombudsman’ı bu konuyla ilgili derhal soruşturma açmaya, Merkez Bankası’nı da bu yüksek miktardaki kaynağı belirsiz paralara el koymaya davet ederiz” diye konuştu. 

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