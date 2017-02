8 Şubat 2017 Çarşamba Burç yorumları

8 Şubat 2017 Çarşamba günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik isteğinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yapabileceklerinizden çok daha fazlasına talip olabilirsiniz. Ancak meydana gelen olaylar sizin beklediğinizden başka olabilir ve gerilim hissedebilirsiniz. Hırslı ve atak bir tavır içinde bulunmak yerine olayları izleyin ve aceleci davranmayın. Hareketli ortamlar ve canlılığı yüksek kişiler keyfinizi yerine getiriyor ve siz de isteklerinizi gerçekleştirmek için hemen harekete geçmeyi arzu edeceksiniz. Özellikle şu sıralar çevrenizi şaşırtabilirsiniz ve beklenmedik bir biçimde kendinizi gösterebilirsiniz. Sevdiğinden iş, seyahat veya anlaşmazlık nedeniyle ayrı olanlar kendileri için eğlenceli organizasyonlar yapabilirler.

Günlük Burç Boğa Burcu

Sabahın erken saatlerinde sorumluluklarınızın baskısı ile uyanabilirsiniz. Önem verdiğiniz kişiler ile görüşmeniz gerekebilir ve bu sırada bazı korkularınız uyanabilir. Anneniz, eviniz ve alıştığınız güvenli koşullar ile ilgili duygularınızın derinleşmiş olabilir. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmiş olsanız bile kendinizi gözden geçireceksiniz ve istemediğiniz durumların değişmesi için kendinizi ve şartlarınızı zorlayacaksınız. Ciddi işler yapabilirsiniz ve ortaklık benzeri çalışmalar içine girebilirsiniz. Veya eski ortağınız ile yollarınızı ayırabilirsiniz. Tarzınız ile birlikte çevrenizdeki kişiler de değişiyor.

Günlük Burç İkizler Burcu

Dedikodular ile ilgilenmeyin ve yapmanız gereken işleri aksatmayın. Bu arada görmek istemediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir veya gitmek istemediğiniz yerlere gitmek durumunda kalabilirsiniz. Yanıltıcı fikirlerden uzaklaşın ve duyduklarınızın doğruluğunu araştırmadan karar vermeyin. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanlar düşüncelerini susturmak için hareketli ortamlarda bulunmaya özen göstermeli. Açık hava ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. Böylece karmaşık düşüncelerden uzaklaşmayı başarabilirsiniz. Bu arada sağlığınıza özen göstermelisiniz. Ayrıca çocuklar, yakınlar ve iş arkadaşlarınız ile tartışmasanız iyi olacak. Yanlış anlamalar olabilir.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkabilir ve önemsediğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz. Ciddi organizasyonlar içinde yer alabilir ve önemli kişileri bir araya getireceğiniz projeler yapabilirsiniz. Günün ilk yarısı önemsediğiniz konular ile ilgileneceksiniz ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için hevesli bir çalışma içinde bulunacaksınız. Böylece büyüklerinizin takdirini kazanabilirsiniz. Öğle saatlerinde duygularınız değişebilir ve sabırsız bir telaş içinde olabilirsiniz. İstekleriniz gerçekleşiyor olsa bile beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir ve tahammülsüz bir tavır içine girebilirsiniz. Akşam saatlerinde eski arkadaşlarınızın davetine gidebilirsiniz. Sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek.

Günlük Burç Aslan Burcu

Sabah sorumluluklarınızın baskısını hissederek güne erken başlayacaksınız. Bugün duygularınızı denetlemeniz pek kolay değil. Alıngan ve duygusal bir tavır içine girebilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişiler ve iş arkadaşlarınız ile aranızda çıkabilecek çekişmeler baskı duygusu uyandırabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için kendinizi zorlayabilirsiniz ve değişmeye başladığınızı hissedebilirsiniz. Güçlü ve yaşam enerjisi yüksek kişiler ile birlikte olmak sizi rahatlatacak ve kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacak. Akşama doğru alacağınız davete gidebilirsiniz. Dışarı çıkmak ve keyifli ortamlarda bulunmak halinizi değiştirecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

Kafanızı karıştıran durumlar olabilir ve siz çok hızlı düşünebilirsiniz. Zihinsel faaliyetinizin hızlandığı bir dönem ve gelişmeler sizin beklediğinizden daha başka yönde olabilir. Endişeli fikirlerden uzaklaşın ve dikkatinizi sevdiğiniz konulara odaklayın. Aslında bugün kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bilgisine güvendiğiniz ve önem verdiğiniz kişiler ile görüşmek sizi rahatlatacak. Bu arada ilaçlar ve kimyasallar ile ilgileniyorsanız, tedbirli olmanız gerekiyor. Ayrıca sağlığınıza özen göstermelisiniz. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanların kafası karışık olduğu için kolay hastalanabilir, hemen nezle olabilirler.

Günlük Burç Terazi Burcu

Yapmak isteyip de bir türlü ortaya koyamadığınız her ne varsa, harekete geçmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Sabırsız ve tahammülsüz olabilirsiniz ve gelişmeler beklediğiniz gibi olmayabilir. Ancak siz de olabileceklerden daha fazlasını istediğiniz bir dönemdesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kendinizi çok fazla zorlayabilirsiniz. Aslında yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve zorluklar ile başa çıkmak size kolay görünüyor. Ancak kendinizi fazla zorlamasanız iyi olacak. Ayrıca bütçenizi aşan harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Daha sonra ihtiyaçlarınız artabilir. Akşama doğru alacağınız davete gidebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Akrep Burcu

Akrep Burçları, Çarşamba günü günlük rutinin dışına çıkabilirler. Her zaman yaptıklarınızın dışında yöntemler deneyerek işinizi daha eğlenceli ve verimli bir hale getirmeye çalışacaksınız. Geleneklerinize ve değerlerinize bağlı olsanız da yenilenmenin ve farklı bakış açıları geliştirmenin değerini de küçümsemiyorsunuz. Girişimlerinizin sizi biraz yoracağının farkındasınız ancak bu etkiyi göz önünde bulundurarak harekete geçiyorsunuz. Ancak yine de kendinizi çok fazla hırpalamadan ve sağlığınızı kaybetmeden hareket etmeniz gerekmektedir. Değişimin her zaman iyi olmadığını biliyorsunuz ve bu konuda sizi eleştiren insanlara da gerekli cevapları vereceksiniz sevgili Akrep Burçları. Aşk yaşantınızın gidişatıyla ilgili sevdiğiniz kişiyle ciddi konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken her zamanki kadar hiddetli olmamaya dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişinin kırılgan olabileceğini göz önünde bulundurun.

Günlük Burç Yay Burcu

Kafanızı karıştıran durumlar olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanların dikkatinin kolay dağıldığı bir dönem. Bu arada yanılgılar ve yanıltıcı fikirlerden uzak durmalısınız. Ayrıca ilaç kullanıyorsanız dikkatli olun, ilacınızı almış olduğunuzu unutup tekrar almayın. Çok çeşitli fikirler hızla zihninizde uyanabilir ancak aynı hızla kaybolabilir. Bu nedenle aklınıza gelenleri not ederseniz, daha başarılı olursunuz. Özellikle birkaç günlük bu dönemde yapılacak işlerinizi de yazabilirsiniz. Bu arada uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız aklınıza gelebilir ve sonra karşınızda bulabilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Güne erken başlayacaksınız ve önemli kişiler ile görüşeceksiniz. Devlet kurumları, patronlar veya büyükleriniz ile görüşebilir ve sizin için önemli konuları ortaya koyabilirsiniz. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir veya siz sabırsızlık hissedebilirsiniz. Fakat iyimser ve yapıcı davranmayı başaracaksınız. Günün ilerleyen saatlerinde karşılaşacağınız kişiler ve özellikle erkek arkadaş ve akrabalarınız ile iddialaşmasanız iyi olacak. Öfkeli ve sabırsız olabilirsiniz. Çünkü beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve olabileceklerden daha fazlasını istiyor olabilirsiniz. Makul olun ve zorlayıcı davranışlarda bulunmaktan kaçının.

Günlük Burç Kova Burcu

Önemsenmek istediğiniz için ciddi davranabilirsiniz. Ancak ciddiye alınmak için kendinizi çok fazla zorlamasanız iyi olacak. Özellikle büyüklerinizin davranışlarını baskı olarak algılayabilirsiniz ve sizi önemsemediklerini düşünebilirsiniz. Hemen itiraz etmeyin ve sabırlı olun. Gelişmeler yavaş olabilir ve bu arada korkularınız uyanabilir. Ancak öğlene doğru duygularınız değişmeye başlayacak ve dikkatinizi isteklerinize yönelteceksiniz. Özellikle enerjinizi yükselten kişiler ile karşılaşmak keyfinizi yerine getirecek. Akşam yemeğini dışarda yiyebilirsiniz ve eğlence yerlerine gidebilirsiniz. Dışarı çıkmak sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Balık Burcu

Düşünceleriniz derinleşirken hayal gücünüz yükseliyor. Çünkü Merkür Neptün_ün üzerine gelirken durdu ve geri gitmeye başladı ve daha birkaç gün Merkür-Neptün kavuşumu devam edecek. Özellikle burcun ilk günleri doğmuş olanlar zaten Neptün_ün sembolize etmiş olduğu özellikleri yaşıyorlar ancak şimdi daha kuvvetli hissedebilirsiniz ve hayallerinizi ifade edebilirsiniz. Bu dönem konuşarak anlatmak yerine yazmayı deneyin. Böylece hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşmayı başarabilirsiniz. Düşünceler zihnin derinliklerine indiği dönemlerde dikkat gerektiren işler yapmak pek kolay değildir. Karar vermek için acele etmeyin. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönem...