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8 tutuklu

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Kiralık araçta uyuşturucuyla yakalandılar
8 tutuklu

Tuzla, Gazimağusa, Bafra ve Güzelyurt’ta evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunan toplam 8 kişi tutuklandı.

Narkotikten 2 ayrı eve operasyon: 4 tutuklu 

Polisten verilen bilgiye göre, Tuzla ve Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, P.K.(K-25), M.D.(E-30), N.K.(K-24) ve C.U.U.(E-29)’nin tasarruflarında toplam 20 gram ağırlığında kokain türü ile 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Bafra

Bafra’da, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Polis Ekipleri tarafından S.A.(E-27)’nın kalmakta olduğu ikametgahta dün saat 13.00 sıralarında yapılan aramada, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan su şişesi, sigara izmariti, fincan altlığı ve öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Kiralık araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen O.A.A.(E-25)’nın kullanımındaki ve I.M.A.(E-24) ile R.I.M.A.(E-24) yolcu olarak bulundukları ZNR 246 plakalı araçta yapılan aramada, yolcu koltuğu üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturmaları devam ediyor…

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