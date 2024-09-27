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8 ülkeden 11 sanatçı Dr. Ilias Abdullin için Kıbrıs’ta buluşacak!

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8 ülkeden 11 sanatçı, yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde ücretsiz düzenlenecek konserle Kıbrıs’la buluşacak!
8 ülkeden 11 sanatçı Dr. Ilias Abdullin için Kıbrıs’ta buluşacak!

8 ülkeden 11 sanatçı, yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde ücretsiz düzenlenecek konserle Kıbrıs’la buluşacak!

Azerbaycan, Japonya, Kırım, KKTC, Nijerya, Rusya, Tataristan ve Türkiye’den 11 sanatçıyı Kıbrıs’la buluşturacak “Dr. Ilias Abdullin Sanatta 50. Gurur Yılı Benefis Konseri” yarın akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi olan keman ustası, eğitimci ve sanatçı Dr. Ilias Abdullin, sanat hayatındaki 50’inci yılını görkemli bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. 28 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilecek olan “Dr. Ilias Abdullin Sanatta 50. Gurur Yılı Benefis Konseri”, sekiz farklı ülkeden gelen seçkin sanatçıları bir araya getiriyor.

Yarım asırlık sanat hayatı boyunca müziğiyle birçok kalbe dokunan Dr. Ilias Abdullin, sınırları aşan melodileriyle kültürler arasında köprü kurdu. 50’inci sanat yılını kutlayan Dr. Ilias Abdullin, dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıyı Kuzey Kıbrıs’ta buluşturacak. Azerbaycan, Japonya, Kırım, KKTC, Nijerya, Rusya, Tataristan ve Türkiye’den gelen ünlü isimler sahnede Dr. Ilias Abdullin’in zengin müzikal mirasını onurlandıracak. Yıldızlar geçidini aratmayacak olan konser, ücretsiz olarak herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

8 ülkeden 11 sanatçı Dr. Ilias Abdullin için Kıbrıs’ta buluşacak!

Farklı ülkelerden gelen sanatçılar, müziğin evrensel dili ile birleşerek sahnede unutulmaz bir performansa imza atacak. Konserde; Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Direktörü Aligismet Lalaev, Müzikal Tiyatro Oyuncuları Ulviya Eliyeva ve Samedzade Hsiev katılacak. Japonya’da seslendirme kariyerinin yanı sıra müzik alanında da önemli başarılara imza atan Koichi Yashida, Kırım’dan caz gitaristi Enver Izmaylov, Nijerya’dan Annie Mo ve Azerbaycanlı bale sanatçısı Ilona Sementsova performans sergileyecek. Etkinlikte ayrıca; Tataristan’dan Liliya Bukeeva, Moskova’dan Peter Mekayev performansları ile göz dolduracak. Dr. Ilias Abdullin’in KKTC’de yaşayan öğrencileri Edgar Soselia ve Amir Hıjazi da sahne alacak. 

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