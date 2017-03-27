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8.Yafa Portakal Şöleni 1- 2 Nisan tarihleri arasında Lefke’de yapılıyor

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8.Yafa Portakal Şöleni 1- 2 Nisan tarihleri arasında Lefke’de yapılıyor
Şölen çerçevesinde depresyona karşı farkındalık yürüyüşü düzenleniyor

Lefke Belediyesi Çarşı Merkezi’nde 11.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak şölen 2 gün sürecek.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve bahçelerinden portakal toplama gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak şölen kapsamında konuklar Lefke’yi rehber eşliğinde gezebilecek.

DEPRESYONA KARŞI YÜRÜYÜŞ

Öte yandan, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 8. Yafa Portakal Şöleni kapsamında depresyona karşı farkındalık yürüyüşü düzenleyecek.

1 Nisan günü yapılacak yürüyüş için saat 09.00’da üniversitenin ön kapısında toplanılacak.

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