8 yaşında çocuğa taciz

Girne, 8 yaşındaki kız çocuğunun 43 yaşındaki Ömür Emirsoylu tarafından uğradığı cinsel taciz ile çalkalanıyor. İnfiale neden olayda Emirsoylu sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı

İĞRENÇLİK

Girne’de önceki gün oyun oynayan kız çocuğunu zorla dama çıkaran Ömür Emirsoylu 8 yaşındaki küçük çocuğu taciz etti. Çocuğun çığlıklarını bölgeden duyan vatandaşlar, çocuğu son anda kurtardı. Emirsoylu ise akşam saatlerinde tutuklandı

SUÇ MAKİNESİ

Girne’de infiale neden olan zanlı Ömür Emirsoylu’nun suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirsoylu 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hapse mahkum edilirken, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak hüküm giymişti

KURBAN BU KEZ ÇOCUK

İsmi birçok suça karışan ve hüküm giyen Emirsoylu’nun yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Zanlı Ömür Emirsoylu’nun bu kez hedefi küçük bir kız çocuğu oldu. Emirsoylu, amacına ulaşamadan kısa sürede yakalandı.(havadis)