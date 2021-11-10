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8 yaşında çocuk Covid-19'a yenik düştü

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8 yaşında çocuk Covid-19'a yenik düştü
8 yaşında çocuk Covid-19'a yenik düştü

KKTC’de Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı.

8 yaşında Covid-19 tedavisi gören Meryem Ceren Kırma hayatını kaybetti.

Covid-19 neden ile hayatını kaybedenler 92'ye yükseldi.

KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor.

Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6  4 erkek, 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta entübe edildi. 3 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı.

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 38, en yaşlısı 89 yaşında. 

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