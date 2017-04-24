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8 yaşındaki kız, ailesinin boğulduğu araçtan kurtuldu

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8 yaşındaki kız, ailesinin boğulduğu araçtan kurtuldu
Avustralya'da ailesiyle birlikte arabalarının içinde nehre düşen 8 yaşındaki kız, annesi ve iki kardeşinin boğulduğu araçtan kurtulmayı başardı ve yakınlardaki bir çiftliğe giderek kazayı haber verdi.

Chloe (sol altta) batan arabadan çıkabildi fakat annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşi çıkamadı

Avustralya'da ailesiyle birlikte arabalarının içinde nehre düşen 8 yaşındaki kız, annesi ve iki kardeşinin boğulduğu araçtan kurtulmayı başardı ve yakınlardaki bir çiftliğe giderek kazayı haber verdi.

Chloe Kabealo adlı kız kemerini çözüp arabadan çıktığını ve yukarı yüzdüğünü anlattı.

Kabealo, kazada kaybettiği tüm aile üyelerini çok sevdiğini ve onları asla unutmayacağını söyledi.

O sırada araçta olmayan Chloe'nin babası Matt Kabealo ise "Kızım için güçlü durmaya çalışıyorum" dedi.

Chloe, annesi, 11 yaşındaki kız kardeşi ve 7 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte arabayla giderken araç çamur nedeniyle kayarak yoldan çıkmış ve yolun kenarındaki nehre düşmüştü.

Yerel polis, 43 yaşındaki anne Stephanie King'in arabadaki diğer iki çocuğunu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BATAN ARAÇTAN NASIL KAÇILIR?

Eğer suya batan bir aracın içindeyseniz mümkün olan ilk fırsatta araçtan çıkın.

Eşyalarınızı almaya, yardım için birilerini aramaya çalışmayın. Çok az zamanınız olacak.

Çıkmak için bir an önce aracınızın pencerelerini açın. Araç suya battıktan sonra elektrik sisteminin suyla temas etmesi veya su basıncının engel olması nedeniyle camlar açılmayabilir.

Kapı da açılmıyorsa koltuk başlığını söküp bağlantı demiriyle camın köşesine vurarak kırmaya çalışın.

Suyun altında araçtan çıktıktan sonra hangi yönün yukarısı olduğunu anlayamıyorsanız su baloncuklarının gittiği yöne doğru yüzün.

Eğer camı açamıyorsanız kapıyı açmaya çalışın.

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