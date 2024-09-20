8 yaşındaki Narin 'kaybolduğu gün boğularak öldürüldü'

Anadolu Ajansı'na göre Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili otopsi raporunu tamamladı. 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Raporda, mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığı da belirtildi.

Tüm bu bulgular ışığında hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da Cuma günü çıkması bekleniyor.

Yenge Hediye Güran da zanlıların çoğunluğu gibi 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan tutuklanmıştı.

Daha önce ağabeyi, annesi ve amcası da tutuklanmıştı.

Narin, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra köyünün yakınındaki nehirde ölü bulunmuştu.

Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran da 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ağabey Güran daha önce kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış, ancak bu izlerin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince serbest bırakılmıştı.

Narin’in ölümü ile ilgili soruşturmada, bir önemli tutuklama da, cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli kişiydi. Bahtiyar, cesedi Salim Güran'dan teslim aldığını iddia etmişti.

Narin'in amcası muhtar Salim Güran ise olayla ilgili tutuklanarak cezaevine konulan ilk zanlı olmuştu. Güran kasten öldürme şüphesiyle tutuklanmıştı.

Yenge Güran'ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada toplam tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

Bulunduğu gün yapılan ön otopside, Narin’in sol bacağının diz altından kopuk olduğu belirlenmişti.

Narin’in cesedi bulunmadan önce, amcası Salim Güran, aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in giysilerinden alınan DNA örnekleri ile eşleşmesi üzerine, 2 Eylül'de ‘olası kastla adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamasıyla tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu ilk tutuklamanın tedbir için yapıldığını açıklamıştı.

Narin’i kimin öldürdüğü sorusu henüz yanıtlanmış değil. Yaygın kanı, Narin’in ‘görmemesi gereken bir olaya şahit olduğu’ yönünde.

Baş şüpheli amca Salim Güran, Narin’i öldürdüğü yönündeki suçlamayı kabul etmiyor.

Narin’in kaybolmasından sonra WhatsApp yazışmalarını silen amca Salim Güran, ifadesinde seks işçileri ile görüşme yaptığının açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildiğini savunmuştu.

Salim Güran daha önce de Narin’in babası Arif Güran'a ait ahırdan çok sayıda mermi çıkması üzerine bu mesajları sildiğini iddia etmişti.