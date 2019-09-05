8 yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullanan baba tutuklandı

İtalya’da uyuşturucu ticareti yapan bir adam, sekiz yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, çocuğun uyuşturucu çetesine yardım ettiği, babasının mensubu olduğu çetenin pazarladığı uyuşturucular arasındaki farkı ayırt edebilmesi için eğitildiği belirtildi.

Adı ‘Agostino Cambareri’ olarak açıklanan 46 yaşındaki adamın yanı sıra 12 kişinin daha tutuklandığı vurgulanan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi ünlü otomobil markalarından esinlenen gizli kodlar kullanıyor ve çocuk hepsini ezbere biliyor.

Çete, ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kokain ve marihuana satıyor.