  • BIST 100.278
  • Altın 277,519
  • Dolar 5,6910
  • Euro 6,2838
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

8 yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullanan baba tutuklandı

» »
İtalya’da, sekiz yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullanan baba tutuklandı
8 yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullanan baba tutuklandı

İtalya’da uyuşturucu ticareti yapan bir adam, sekiz yaşındaki oğlunu uyuşturucu kaçakçılığında kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, çocuğun uyuşturucu çetesine yardım ettiği, babasının mensubu olduğu çetenin pazarladığı uyuşturucular arasındaki farkı ayırt edebilmesi için eğitildiği belirtildi.

Adı ‘Agostino Cambareri’ olarak açıklanan 46 yaşındaki adamın yanı sıra 12 kişinin daha tutuklandığı vurgulanan açıklamaya göre uyuşturucu çetesi ünlü otomobil markalarından esinlenen gizli kodlar kullanıyor ve çocuk hepsini ezbere biliyor.

Çete, ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kokain ve marihuana satıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeyma Subaşı'nın kitabına soruşturma05 Eylül 2019 Perşembe 20:25
  • Pilotu ortadan kaybolan uçağı yolcu kullandı, sağ salim varış noktasına ulaştırdı05 Eylül 2019 Perşembe 20:22
  • Düğün şarkıcılığından dünya listelerine Fatih Bulut: Çok sevdim yalan oldu05 Eylül 2019 Perşembe 20:15
  • Av köpeği karşılığında transfer oldu04 Eylül 2019 Çarşamba 18:27
  • Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırır?04 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
  • Tarihi eserleri, tuğla niyetine evlerin duvarlarında kullanmışlar04 Eylül 2019 Çarşamba 17:22
  • CEO’nun sesini yapay zekayla taklit edip, 243 bin dolar çaldılar04 Eylül 2019 Çarşamba 16:07
  • ABD'de kurşun geçirmez okul çantalarının satışları 4 katına çıktı04 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
  • Öğrenciler kopya çekmesin diye kafalarını kutuya koydu04 Eylül 2019 Çarşamba 15:59
  • Hakimden ‘cinsel saldırı’ sanığına: Her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun?04 Eylül 2019 Çarşamba 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti