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“8. Yiğitler Gafgarıt Festivali” bu Pazar yapılıyor

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“8. Yiğitler Gafgarıt Festivali” bu Pazar yapılıyor
Değirmenlik Belediyesi’nin Yiğitler’de (Arçoz) düzenleyeceği festival 2 Nisan Pazar günü 10.30-19.00 saatleri arasında olacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festival, Mor Işıklar konseri ile tamamlanacak.

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal ve Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan belediye aracılığıyla yaptıkları açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm festival alanlarına kurulacak yiyecek standlarında sağlık karnesi koşulu aranacağı belirtti.

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediyesi’nin önümüzdeki aylarda düzenleyeceği 3 festival şöyle:

“16 Nisan Pazar günü Kalavaç’ta “6. Kalavaç Köyü Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği”, 3 Haziran Cumartesi günü Değirmenlik’te “Değirmenlik Belediyesi 6. Çocuk ve Kültür Festivali”, 10 Haziran Cumartesi günü Kırıkkale’de “Kırıkkale Gabbar Festivali.”

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