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8. yüzyıla ait bir Roma lejyonunun kimliği ortaya çıktı

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8. yüzyılda Töton kabileleri tarafından mağlup edilen Roma lejyonunun kimliği belirlendi.
8. yüzyıla ait bir Roma lejyonunun kimliği ortaya çıktı

MS 9’da Teutoburg Ormanı Muharebesi’nde 20.000 kadar askerden oluşan üç lejyon kaybedildi. Şimdi bilim insanları, bu kadar çok kanın döküldüğü yeri yüzde 98 oranında bulduklarını söylüyorlar.

Times’ta yer alan habere göre, arkeologlar, bir Roma ordusunun bölgede Cermen savaşçılar tarafından mağlup edildiğini uzun zamandır biliyorlar. General Publius Quinctilius Varus komutasındaki toplam 15.000 ila 20.000 kişiden oluşan 17., 18. ve 19. lejyonlar savaşta yenildi. Hayatta kalanlar kurban edildi ve başları ağaçlara çivilendi.
Bununla birlikte, kimyasal analiz, 19. lejyonun gerçekten de bölgede, Kalkriese köyünden yaklaşık iki mil uzakta olduğunu kanıtlamaya yardımcı oldu. Bochum’daki Alman Madencilik Müzesi’nden, Leibniz Araştırma Müzesi’nden ve Kalkriese Savaş Alanı Müzesi’nden bilim insanlarının kullandığı teknik, 2014 yılında Liverpool Üniversitesi’nde Meksikalı bir araştırmacı olan Pablo Fernàndez Reyes tarafından geliştirildi.

Araştırmacılar, 19’uncu lejyona kadar iz sürmeyi mümkün kılan bir “metalurjik parmak izi” keşfettiler.

Her lejyonun, kalkanın kenarları veya kılıç kınlarının kayışlarını tutan halkalar gibi kırılan bronz ve pirinç parçaları geri dönüştürmek için kendi demirhanesi vardı. Zamanla, bu bağlantı parçalarının sürekli olarak eritilmesi ve yeniden şekillendirilmesi yoluyla, belirgin bir iz element bileşimi kazandı. Proje, Kalkriese’de çıkarılan metal bağlantı parçalarının, 19. lejyonun yıllar önce konuşlandığı güney Almanya’daki Dangstetten’deki buluntularla önemli bir metalurjik korelasyon taşıdığını ortaya çıkardı.

Kalkriese savaş müzesi müdürü Stefan Burmeister, “Bu çok güçlü bir gösterge. Yüzde 98’lik istatistiksel önemden söz ediliyor, biz o bölgedeyiz” dedi.

Kalkriese’de yıllarca süren kazılar, bir Roma askeri teçhizat hazinesini ve klasik savaş yaralanmaları taşıyan askerlerin kalıntılarını ortaya çıkardı. Yerde bulunan küçük madeni para zulaları, askerlerin sonlarının yaklaştığını bilerek, kabile üyelerinin onları ele geçirmesini önlemek için eşyalarını gömdüklerini gösteriyor.

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