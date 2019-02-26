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8 zanlıya 3'er gün tutukluluk!

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Yasadışı bahis oynatan sitelere canlı destek , call center ve finans hizmeti sağladığı tespit edilen 8 zanlı haklkında çıkarıldıkları mahkemede 3 gün tutukluluk kararı alındı.8 zanlı bugün,Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
8 zanlıya 3'er gün tutukluluk!

Yasadışı bahis oynatan sitelere canlı destek , call center ve finans hizmeti sağladığı tespit edilen 8 zanlı haklkında çıkarıldıkları mahkemede 3 gün tutukluluk kararı alındı.8 zanlı bugün,Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği ifadede, zanlıların, izinsiz olarak bahis ve kumar oynattıklarını tespit edildiğini belirtti.

Tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili olarak yapılan aramada yasadışı bahis ve kumarda kullanıldığına inanılan 11 adet bilgisayar , 4 adet flash disk ve yasadışı bahis ve kumardan elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığına inanılan 31 adet cep telefonu , 254 adet sim kart ve yasadışı bahis ve kumarın finansı için kullanıldığına inanılan 529 adet bankamatik kart ve muhtelif evrakların bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, aranan 5 kişi daha bulunduğunu, alınacak birçok ifade ve aranan emare olduğunu zanlıların bu aşamada serbest kalmaları halinde , tahkikata müdahale edebileceğini vurgulayan tahkikat sorumlusu, zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.Zanlıların avukatı tutukluluk talebine itirazda bulunmadı..

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da konu suçların ciddiyetine, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğine vurgu yaparak, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 zanlı aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verdi.

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