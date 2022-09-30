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80 dakikada Atlantik’i geçecek… Nükleer enerjili yolcu uçağı tasarladı

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Ses hızının üç katı hıza sahip, 170 yolcu kapasiteli ticari uçak için çalışmalara başlayan İspanyol tasarımcı, nükleer enerjili uçağın geleceğin konsepti olacağını söylüyor.
80 dakikada Atlantik’i geçecek… Nükleer enerjili yolcu uçağı tasarladı

Havacılık endüstrisinde teknoloji geliştikçe yeni tasarımlar, ticari uçuşlarda daha kısa süre ve daha konforlu yolculukları da mümkün kılıyor. Örneğin; geçtiğimiz yıllarda bir İngiliz hava yolu şirketinin uçağının Atlantik’i 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuşu dikkat çekmişti. Şimdi bu süreyi sadece 80 dakikaya indirecek bir proje öne çıkıyor.

Tasarımcısı Hyper Sting olarak adlandırılan uçağın, 2003 yılında emekliye ayrılan dünyanın son ticari süpersonik jeti Concorde’dan neredeyse iki kat daha büyük olması ve iki kat daha hızlı olmasını hayal ediyor.

Hyper Sting konsepti, önümüzdeki yıllarda 170 yolcuyu ses hızının üç katı hızla uçurabileceğini söyleyen İspanyol tasarımcı Oscar Viñals tarafından tasarlandı.

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Küçük bir nükleer reaktörden güç alan iki ramjet motoru, jeti inanılmaz hızlarına ulaştıracak. Ek olarak, hâlâ teorik bir kavram olan bir soğuk füzyon nükleer reaktörünün kullanılmasını gerektirecek.

Viñals yeni projesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Concorde parlak bir makine parçasıydı, asil bir deneydi, ancak çevreye çok fazla emisyon, çok fazla gürültü yayarken, işletilmesi de çok pahalıydı. Süpersonik uçuşta yeni bir çağ yaklaşıyor olabilir, ancak konu ses hızından daha hızlı uçmak olduğunda üstesinden gelinmesi gereken zorluklar var. ‘Hyper Sting, geleceğin süpersonik ticari uçakları için yeni bir konsept.”

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Viñals, ayrıca süpersonik uçuş çağı için bazı projelerinin olduğunu ve bunların iki ya da birkaç yıl içinde gerçekleşmesini beklediğini de belirtiyor.

Barselonalı tasarımcı, hayalinin gerçek olabileceğine inansa da öncelikle teknolojide bazı ilerlemelerin olması gerektiğini belirtiyor: “Süpersonik uçuşlar geri dönecek, ancak soğuk füzyon reaktörü gibi bazı çok yenilikçi sistemler nedeniyle olası bir üretim tarihi 2030’un üzerinde olacak ve maliyeti ucuz olmayacak.”

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