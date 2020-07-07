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80 gün koronavirüs tedavisi gören adam: Yolda görenler 'Seni öldü diye duyduk' diyor

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Edirne’de yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde 80 gün tedavi gören esnaf Rahmi Cömert’in tedavi sürecinde öldüğü söylentileri yayılınca Cömert’in evine başsağlığı telefonları gelmeye başladı.
80 gün koronavirüs tedavisi gören adam: Yolda görenler 'Seni öldü diye duyduk' diyor

Nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvuran ve yapılan test sonucu pozitif çıkan Edirneli Kuyumcu esnaflarından Rahmi Cömert, 80 gün tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi süresinin 37 gününü entübe olarak geçirdiğini ifade eden Cömert, çok zor bir süreç geçirdiğini belirtti. Cömert, uzun süre ortalarda görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

'MASKE VE SOSYAL MESAFE ÇOK ÖNEMLİ'

Tedavi süreci tamamlanınca taburcu olan Cömert, kendisini iş yerinde gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Herkesin kendisini vefat ettiğini bildiğine veryansın eden Cömert, yolda görenlerin de "Seni öldü diye duyduk" dediğini aktardı.

'İNSANLAR TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİL'

Cömert ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. "İnsanlar tehlikenin farkında değil" diyen Cömert, "Bana bir şey olmaz denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir" açıklamasında bulundu.

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