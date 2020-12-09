  • BIST 1.350
  • Altın 460,398
  • Dolar 7,8245
  • Euro 9,4499
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

80 yaşındaki kadın, 21 yaşındaki hırsızı dövüş sanatındaki ustalığı sayesinde engelledi

» »
Fransa’da, 80 yaşındaki bir kadın, evine girmeye çalışan 21 yaşındaki hırsızı dövüş sanatındaki hünerlerini kullanarak etkisiz hale getirdi.
80 yaşındaki kadın, 21 yaşındaki hırsızı dövüş sanatındaki ustalığı sayesinde engelledi

Agde’de yaşayan Belçikalı kadının 17 Kasım’da kapısı çaldı. Kapıyı açtığında karşısındaki genç ona doğru hamle yapınca fırsat vermeden tekme attı. Genç adamla mücadele edip eve girmesini engelleyen kadın birkaç da yumruk attı ve yardım istemek için bağırdı.

Sesi duyan üç komşusu yardıma koştu. O sırada kadının üzerindeki mücevherleri çalmaya çalışan hırsız başaramadı ve biraz ileride kendisini motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçtı.

Polisin kadının evinin girişinden aldığı parmak izleri sayesinde önce kadının etkisiz hale getirdiği kişiye sonra da işbirliği yaptığı arkadaşına ulaşıldı. İkili gözaltına alındı. Kapıyı çalanın hırsızlık suçundan üç yıl hapis yattıktan sonra nisan ayında tahliye olduğu belirtildi.

Dövüş sanatında usta olduğunu söyleyen kadının ellerinde yaralar olduğu, ayakta tedavi edildiği açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs çiçek siparişlerini artırdı07 Aralık 2020 Pazartesi 21:37
  • Dünya ‘yanıyor’: Geride bıraktığımız ay kayıtlara geçen en sıcak kasım oldu07 Aralık 2020 Pazartesi 19:23
  • 6.2 milyon avroluk mirası ‘komşularına’ bıraktılar06 Aralık 2020 Pazar 23:58
  • Moschino’dan baget ekmek şeklinde çanta: 1000 dolar06 Aralık 2020 Pazar 23:31
  • Bilim insanlarından volkanların ne zaman patlayacağını öngören önemli keşif06 Aralık 2020 Pazar 23:16
  • Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor06 Aralık 2020 Pazar 23:06
  • Hawaii, uzaktan çalışmaya geleceklerin gidiş-dönüş biletlerini karşılayacak06 Aralık 2020 Pazar 19:09
  • Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü! İşte Türk kahvesinin faydaları05 Aralık 2020 Cumartesi 21:45
  • Ödüllü akademisyen'den doğru beslenme önerileri04 Aralık 2020 Cuma 23:54
  • 2 bin dolarlık bahşiş: Garson sonunda parayı aldı; patronu çek yazdı04 Aralık 2020 Cuma 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti