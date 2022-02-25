800 Öğrenci 120 Öğretmen Pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
25 ŞUBAT 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
206
26
5
577
28
4
27
Genel Ortaöğretim Dairesi
494
76
5
839
19
1
20
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
100
18
1
230
17
1
6
TOPLAM
800
120
11
1646
64
6
53
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,57
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu
19 Şubat – 25 Şubat Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği
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