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800 Öğrenci 120 Öğretmen Pozitif

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
800 Öğrenci 120 Öğretmen Pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

25 ŞUBAT 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

206

26

5

577

28

4

27

Genel Ortaöğretim Dairesi

494

76

5

839

19

1

20

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

100

18

1

230

17

1

6

 TOPLAM

800

120

11

1646

64

6

53

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu

 

 

19 Şubat – 25 Şubat Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

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