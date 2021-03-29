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8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vaka

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"Toplam 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 
8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vaka

"Toplam 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .7 kişi ise yerel vakadır. 

2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-2 

Girne 

Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1 


29   Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7  

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665 

Toplam Vaka Sayısı: 4312    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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