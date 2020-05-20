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800'den fazla ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi

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Yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
800'den fazla ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre ilave gümrük vergisi kapsamında, inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünler, bazı demir-çelik ürünler,otomotiv sanayide kullanılan yedek parçalar, televizyonlar, plastik ve kauçuk ürünler, bazı kimyasal maddeler, kağıt,tekstil sanayinde kullanılan iplikler ile bazı sayaç ve kalibrasyon makineleri yer alıyor.

Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Geçen hafta da aralarında beyaz eşyadan motor parçalarına kadar bir çok ürünün yer aldığı bazı ürünlere ek ithalat vergisi getirilmişti.

Kararın, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.

İlgili artışlar Gümrük Birliği gibi halihazırda başka bir anlaşma ile ticaret şartları belirlenen ülkeleri kapsamıyor.

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