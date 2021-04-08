  • BIST 1.417
  • Altın 459,902
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vaka

» »
"Toplam 8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" 
8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vaka

"Toplam 8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55  kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 26  kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 


Girne 

Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2 

İskele 

Yeşilköy-1  

8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615 

Toplam Vaka Sayısı: 4876 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Mehmet Çakıcı:''Bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz?”08 Nisan 2021 Perşembe 18:21
  • Oğuz:“Merkez bankasından bu ay 185 milyon TL borçlandık”08 Nisan 2021 Perşembe 18:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Rum’a yama olmayacağız”08 Nisan 2021 Perşembe 17:54
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Esas olan bağımsızlığımız ve egemenliğimizdir”08 Nisan 2021 Perşembe 17:46
  • Süt bedelleri ödeniyor08 Nisan 2021 Perşembe 17:22
  • Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Girne Belediyesi’ne anlamlı bağış08 Nisan 2021 Perşembe 17:08
  • UBP'de Berova ve Hasipoğlu yarışacak08 Nisan 2021 Perşembe 16:51
  • Sennaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı gençlik heyetini kabul etti08 Nisan 2021 Perşembe 16:38
  • KTTB:“Aşılanan kişiler de hasta olabilir ve bulaştırabilir”08 Nisan 2021 Perşembe 16:28
  • Erhürman:Sözünüzü tutun erken seçim tarihini belirleyelim08 Nisan 2021 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti