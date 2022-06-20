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804 sürücüye yasal işlem

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Polis, ülkede geçen hafta toplam 61 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 11 kişinin yaralandığını açıkladı .
804 sürücüye yasal işlem

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan sürede, ülkede meydana gelen kazaların 50'sinde  hasar oluştuğu,  toplam hasar miktarının 1 milyon 423 bin 868 TL olduğu ifade edildi.

Açıklamada, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri;  “süratli araç kullanmak (17), dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (9), yakın takip (10) ve diğer etkenler (12)” olarak sıralandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

 “Lefkoşa : 28; Gazimağusa : 9; Girne : 20; Güzelyurt : 1; İskele : 3.”

-804 sürücüye  yasal işlem

Diğer taraftan polisin rutin trafik kontrollerinde, 8 bin 828 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 804 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise şöyle:

 “Sürat 210, tehlikeli sürüş 6, dikkatsiz sürüş 22, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 62,sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 9, alkollü araç kullanmak 22, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak 119, emniyet kemersiz araç kullanmak 74, trafik levha ve işaretlerine uymamak 68, trafik ışıklarına uymamak 3, muayenesiz araç kullanmak 25, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 26, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 1 , "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak 3, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 3 ve 151 diğer trafik suçları"

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